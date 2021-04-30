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Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо

Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по кэндо
Общество, 
Также будет проведено первенство СФО у юношей 11-14 лет и юниоров 15-17 лет

В Иркутске 4 мая состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по кэндо. Планируется, что в соревнованиях во дворце спорта «Труд» примут участие более 50 спортсменов из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края.

Турнир проводится в личном зачёте. К участию в соревнованиях допускаются юноши 11-14 лет без ограничений квалификации спортсменов; юниоры 15-17 лет, имеющие не ниже третьего юношеского разряда; мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, имеющие не ниже третьего спортивного разряда.

Чемпионат и первенство СФО будут проходить в Иркутске впервые. Продолжительность поединков в возрастной категории 11-14 лет составляет 3 минуты, в остальных категориях – 4 минуты. Начало соревнований – в 10:00 часов.

- Турнир проводится с целью развития кэндо в Сибирском федеральном округе, повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших спортсменов для формирования сборных команды для участия во всероссийских соревнованиях, - сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутск кэндо чемпионат СФО первенство СФО спорт
 
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