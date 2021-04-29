Посетителям покажут исторические фотографии столицы Бурятии
В Улан-Удэ 29 апреля открылась выставка «Фоторепортаж из прошлого», посвящённая 355-летию со дня основания города. Экспозиция размещена в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.
- Исторические фотографии познакомят зрителей со многими интересными и, порой, неизвестными нынешнему молодому поколению фотофактами. Расскажут о разных периодах жизни нашей республики, начиная от рождения до сегодняшних дней: строительство города, фотографии исторических вех, промышленности Бурятии, - сообщает пресс-служба национального музея.
Большое внимание на выставке уделено истории развития и застройки города в годы социалистической индустриализации, а также изменение облика города в послевоенные годы и до наших дней.
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В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города
Общество, Фото:
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