В Улан-Удэ открылась выставка, посвящённая юбилею города

Посетителям покажут исторические фотографии столицы Бурятии



В Улан-Удэ 29 апреля открылась выставка «Фоторепортаж из прошлого», посвящённая 355-летию со дня основания города. Экспозиция размещена в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова.



- Исторические фотографии познакомят зрителей со многими интересными и, порой, неизвестными нынешнему молодому поколению фотофактами. Расскажут о разных периодах жизни нашей республики, начиная от рождения до сегодняшних дней: строительство города, фотографии исторических вех, промышленности Бурятии, - сообщает пресс-служба национального музея.



Большое внимание на выставке уделено истории развития и застройки города в годы социалистической индустриализации, а также изменение облика города в послевоенные годы и до наших дней.



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