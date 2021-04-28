В Улан-Удэ объявлены победители городской акции «Треугольник победы»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Поздравления будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях



С 20 марта по 20 апреля в Улан-Удэ прошла городская акция «Треугольник победы», посвящённая и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию основания Улан-Удэ. В рамках мероприятия было запланировано написание поздравлений с Днём Победы для ветеранов войны, тружеников тыла в виде солдатских треугольников.



Победителями акции стали:

- Детский сад №57 «Белочка» в номинации «Лучшее поздравление среди молодых специалистов дошкольных образовательных учреждений»;

- Молодёжный совет профсоюзной организации Бурятского ЦГМС в номинации «Лучшее поздравление от молодёжной общественной организации»;

- СОШ №44 в номинации «Лучшее поздравление от общеобразовательной школы г. Улан-Удэ»;

- Колледж искусств имени П.И. Чайковского в номинации «Лучшее поздравление от профессиональных образовательных организаций»;

- семья Вячеслава и Надежды Распутиных в номинации «Лучшее поздравление от молодой семьи»;

- Яна Михайлова в номинации «Лучшее поздравление от молодёжи».



Треугольники будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.

