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В Улан-Удэ объявлены победители городской акции «Треугольник победы»

В Улан-Удэ объявлены победители городской акции «Треугольник победы»
Общество,  Фото:пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ
Поздравления будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях

С 20 марта по 20 апреля в Улан-Удэ прошла городская акция «Треугольник победы», посвящённая и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 355-летию основания Улан-Удэ. В рамках мероприятия было запланировано написание поздравлений с Днём Победы для ветеранов войны, тружеников тыла в виде солдатских треугольников.

Победителями акции стали:
- Детский сад №57 «Белочка» в номинации «Лучшее поздравление среди молодых специалистов дошкольных образовательных учреждений»;
- Молодёжный совет профсоюзной организации Бурятского ЦГМС в номинации «Лучшее поздравление от молодёжной общественной организации»;
- СОШ №44 в номинации «Лучшее поздравление от общеобразовательной школы г. Улан-Удэ»;
- Колледж искусств имени П.И. Чайковского в номинации «Лучшее поздравление от профессиональных образовательных организаций»;
- семья Вячеслава и Надежды Распутиных в номинации «Лучшее поздравление от молодой семьи»;
- Яна Михайлова в номинации «Лучшее поздравление от молодёжи».

Треугольники будут вручены ветеранам на праздничных мероприятиях, посвящённых празднованию Дню Победы. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ.
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