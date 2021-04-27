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В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана

В Бурятии не могут решить вопросом с аварийным домом ветерана
Общество,  Фото:pixabay.com
На сессии Хурала сегодня прозвучали обвинения в адрес сельских властей

Депутат Народного Хурала Тумэн Дондоков на сегодняшней сессии выступил от лица сельчан, которые столкнулись с трудностями в общении с местными властями.

Женщина продала квартиру в Улан-Удэ и купила участок в селе Верхний Саянтуй Тарбагатайского района, чтобы жить на земле и заниматься туристическим бизнесом. Участок сельхозназначения она перевела в ИЖС, после чего построила дом. А далее у неё начались проблемы с администрацией.

Администрация подала на женщину в суд, чтобы вернуть земли ИЖС обратно в земли сельхозназначения. При этом проведённая прокурорская проверка не нашла никаких нарушений по переводу земель.

Дондоков высказал своё негодование по поводу действий местных властей.

- Мне кажется, главы сельских поселений должны радоваться тому, что люди переезжают в село, готовы жить и работать на селе. Но не в этом случае, видимо. Главы сельских поселений, мне кажется, иногда забывают, кого они представляют, кто их избрал. Просто потому что, наверное, их не избирают, а назначают, - возмущённо сказал Тумэн Дондоков.

Отметим, по поводу назначения сельских глав Дондоков всё же ошибся. Всех глав сёл выбирают на выборах; назначают только глав районов, и то не всех.

На этом претензии к сельским властям у него не закончились. В селе Выдрино семья ветерана Великой Отечественной войны уже несколько лет ждёт капитального ремонта крыши. Тумэн Дондоков сообщил, что ремонт не проводят, поскольку балки перекрытия гнилые.

- Кто должен решать эти вопросы – не знаю. Об этом я уже говорил, целый год прошёл, вопрос так и стоит. Вместо решения вопроса капитального ремонта, администрация села предложила признать дом аварийным, но жители против. А знаете почему? Потому что соседний дом признали аварийным, а выкупную стоимость предлагают такую, за которую сарай на хорошей земле не купишь, - аргументировал Тумэн Дондоков.

По его словам, однокомнатную квартиру оценили примерно в 200 тысяч рублей. В этом случае семья с двумя детьми рискует остаться без крыши над головой: «Куда смотрит опека? Муниципальные органы власти, по большому счёту, попытаются оставить детей без жилья», - задался вопросом Тумэн Дондоков.

- На основании вышеизложенного прошу правительство республики Бурятия в конфликте жительницы Тарбагатайского района с администрацией села Верхний Саянтуй, ну или может быть района. Предложить администрации всё-таки отозвать исковое заявление и дать возможность людям спокойно жить на селе, - заключил депутат.

Также он попросил отремонтировать крышу ветерана и посодействовать в расселении аварийного дома в Выдрино по рыночной стоимости жилья.


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