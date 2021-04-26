«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с репетиции парада на площади Советов
26 апреля в Улан-Удэ состоялась первая тренировка парада Победы на площади Советов. До этого тренировки проходили на аэродроме «Восточный».
На главную площадь Улан-Удэ вышли военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, парадные расчёты десантного соединения, МЧС, Росгвардии, общероссийского движения «Юнармия». В понедельник тренировка состоялась пока ещё без военной техники.
Участники отработали слаженность действий личного состава парадных расчётов, знаменных групп и почётного караула. Также они отрепетировали приветствие командующего объединением, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни.
Всего 9 мая торжественным маршем по площади Советов пройдут более 1000 человек, в том числе парадный расчёт военнослужащих-женщин.
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В Улан-Удэ прошла тренировка парада Победы
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