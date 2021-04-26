Запрет на вылов байкальского омуля дал положительный результат

Ситуацию с байкальским омулем прокомментировал руководитель Росрыболовства



Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, выступая на расширенной коллегии по итогам 2020 года, отметил улучшение ситуации с байкальским омулем, сообщает пресс-служба ведомства.



По словам главы Росрыболовства, с начала вступления в силу запрета на промышленный лов омуля прослеживается рост выпусков молоди по отношению к 2015 году.



- С 38 млн – до 520 млн штук, почти в 14 раз! Мы видим, что те, может быть, болезненные ограничительные меры, которые мы принимали по Байкалу, дали эффект. Запасы байкальского омуля начали восстанавливаться, воспроизводство стало увеличиваться. Думаю, что в ближайшей или среднесрочной перспективе, если наука даст подтверждение, и существующая тенденция будет продолжена, мы откроем омуля опять для промышленного рыболовства, – сообщил Илья Шестаков.



Руководитель Росрыболовства также отметил необходимость принятия таких мер, как бы трудны они не казались.



Как сообщал «Байкал-Daily», запрет на вылов байкальского омуля действует с 1 октября 2017 года. Размер причинённого ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одного хвоста байкальского омуля (независимо от его массы) в период нереста составляет 7 280 рублей.

