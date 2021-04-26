Ветеранам подарят памятные подарки от командования
Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поздравят более 40 ветеранов Великой Отечественной войны города Улан-Удэ.
- Концерты будут организованы в танковом, ракетном, артиллерийском соединениях, соединении управления. На торжественных мероприятиях ветеранам подарят памятные подарки от командования общевойскового объединения. Ветеранов, которые не смогут прийти на торжественные собрания и праздничные концерты, командиры соединений и воинских частей поздравят лично, - сообщает пресс-служба ВВО.
Напомним, что ансамбль Восточного военного округа «Селенга» проведёт более 10 концертов в республике в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военные артисты исполнят известные военные песни. Мероприятия проводятся в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».
В Бурятии военные поздравят более 40 ветеранов ВОВ
Общество, Фото:
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