В Бурятии военные поздравят более 40 ветеранов ВОВ

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ветеранам подарят памятные подарки от командования



Военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, поздравят более 40 ветеранов Великой Отечественной войны города Улан-Удэ.



- Концерты будут организованы в танковом, ракетном, артиллерийском соединениях, соединении управления. На торжественных мероприятиях ветеранам подарят памятные подарки от командования общевойскового объединения. Ветеранов, которые не смогут прийти на торжественные собрания и праздничные концерты, командиры соединений и воинских частей поздравят лично, - сообщает пресс-служба ВВО.



Напомним, что ансамбль Восточного военного округа «Селенга» проведёт более 10 концертов в республике в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Военные артисты исполнят известные военные песни. Мероприятия проводятся в рамках акции «Помним! Чтим! Гордимся!».

