Верующие со всего мира одновременно помолились за Байкал

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Верховный шаман Баир Цырендоржиев, инициатор и соорганизатор первого в вековой истории международного межконфессионального молебна ради сохранения святого Байкала, поблагодарил всех участников мирового духовного действа, совершённого вчера.







Верующие со всего мира помолились за Байкал. Молебен прошёл дистанционно – по Зуму.Ранее анонсировалось, что более 200 религиозных учреждений мировых конфессий, в том числе шаманских, буддийских, христианских и индуистских представительств всего мира 22 апреля, в Международный день земли, объединившись, воздадут молитвы Небесам и Матушке Земле во имя сохранения святого Байкала.- Чистотой озера обеспокоились не только местные, но и верующие из Таиланда, Вьетнама, США, Израиля, Китая — всего 20 стран. Молитвами они попытались призвать людей к ответственности, а Байкал — самоочиститься от гниющих водорослей, - рассказал российский новостной паблик Mash.«Чтобы пять религий объединились ради одной цели – это очень мощное, мировое… Это в первый раз, это настолько масштабное событие. В Зуме - люди разных национальностей, разной веры», - поделилась Оксана Ким, пресс-секретарь религиозной организации «Тэнгэри».Верховный шаман Баир Цырендоржиев отметил, что Байкал имеет большую значимость для всей земли,- Он имеет 20% мирового запаса пресной воды, и здесь проблема с окружающей средой вокруг Байкала. Мы говорим, что загрязнение, вырубка лесов, экосистемы, животный мир, микромир, микроорганизмы – это всё несёт большую проблему в последующем для нашей планеты, - сказал он.Кроме того, накануне жрецы культа вуду провели молебен за наш общий дом - планета Земля, чтобы пробудить внутренние сознание человека и изменить отношение к природе и жизни.