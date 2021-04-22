Алексей Цыденов о послании президента: «Поддержка для Бурятии существенна»

Глава Бурятии подчеркнул, что президент ответил в своём послании на актуальные вопросы, принял сильные решения



Президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию. Церемония оглашения прошла в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве накануне.



На церемонии присутствовали сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний регионов, главы традиционных конфессий и общественные деятели.



Социальная направленность послания



Глава Бурятии прокомментировал послание Владимира Путина в прямом эфире телеканала «Россия 24». Алексей Цыденов подчеркнул, что президент ответил в своем послании на самые актуальные вопросы, принял очень сильные решения, обеспечив их финансирование.



- Хочется отметить первое – социальная направленность послания и тех решений, которые были озвучены. По поддержке материнства и детства: неполных семей, когда мама, как правило, одна воспитывает ребёнка, о дополнительных выплатах на ребёнка и для беременных женщин, которые нуждаются, - отметил он.



«Второе - по поддержке региональных бюджетов. Это замещение коммерческих кредитов региональных бюджетов на бюджетные кредиты, долгосрочные и с практически нулевыми ставками. Это поддержка для Бурятии существенна, ведь у нас достаточно большая закредитованность республиканского бюджета. И чем больше у нас собственных средств, тем больше мы можем решать вопросов социально-экономической сферы региона», - добавил Алексей Цыденов.



Также он сказал, что инфраструктурные облигации, про которые сказал президент – это также возможность инвестировать средства для создания точек экономического роста.



- Создавать инфраструктуру образовательную, дорожную, канализацию, очистные, электроэнергию для того, чтобы появлялись, например, гостиничные комплексы либо какие-то другие экономические проекты, которые сами по себе генерируют и рабочие места, и налоги для бюджета. То есть это поддержка экономического развития, - выделил основные пункты обращения Алексей Цыденов.



Глава региона также подчеркнул ещё несколько тем из послания Президента, которые непосредственно касаются Бурятии.



- Владимир Путин акцент сделал на «Чистый воздух», на экологию и города, которые нуждаются в мероприятиях по обеспечению чистого воздуха в городах. Для Улан-Удэ это очень актуальная тема. Мы сейчас стоим в программе после 2024 года. Но то, что сегодня президент в послании на этой теме акцентировал внимание, даёт нам уверенность, что всё-таки и в Улан-Удэ тоже эти вопросы будут решены. Также и по газу, хоть мы и не газифицированная республика, но сейчас идёт работа с Газпромом, чтобы в перспективе всё равно газ у нас был, есть шансы. Это завязано на реализации проекта «Сила Сибири-2», то есть Монголия и Китай, поскольку транзит будет через Бурятию. Но один из вопросов нерешённых - как раз последняя миля, когда по доведению газопровода до конкретных домохозяйств у нас не было решения. Сейчас президент сказал, что люди за это платить не должны. Это существенно продвигает у нас перспективы того, что газификация со временем, но будет.



Новые социальные выплаты



Президент России предложил ввести новые выплаты для семей с детьми школьного возраста, неполных семей и беременных женщин.



Глава государства поручил с 1 июля выплачивать на детей от 8 до 16 лет, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем по стране эта сумма составит по 5 650 рублей в месяц. Также он отметил, что больничные по уходу за ребёнком до семи лет включительно, необходимо оплачивать до 100% от заработка.



Также президент предложил осуществить очередную единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста. По 10 тыс. рублей на каждого ребёнка семьи получат в середине августа перед сборами детей в школу.



Нуждающимся беременным женщинам будет предоставляться в среднем 6 350 рублей в месяц при условии ранней постановки на учёт. Пособие будет выплачиваться после 6-й недели беременности.



О летнем отдыхе



В послании к Федеральному Собранию Владимир Путин особое внимание уделил здоровью детей и дал поручение сделать их летний отдых максимально доступным. «Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладывается основа здоровья. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», - заявил президент России.



По данным министерства спорта и молодежной политики, в республике ежегодно в лагерях отдыхает и оздоравливается более 45 тысяч детей.



Кроме того, глава государства поручил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма: уже в 2021 году запустить пилотные проекты поддержки студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. Владимир Путин сообщил о новой льготе для активной молодежи: призеров олимпиад, участников волонтерских и творческих движений, проектов платформы «Россия – страна возможностей». Они смогут вернуть часть средств, потраченных на туристическую путевку в каникулярный период - в самый высокий туристический сезон.



Открытие 45 тысяч новых бюджетных мест в вузах



Также президент в своём послании к Федеральному Собранию заявил о новых мерах развития образования: первое - об открытии 45 тысяч новых бюджетных мест, большая часть из которых – в региональных вузах. Глава государства отметил, что уже в этом году порядка 60% выпускников школ в 2021 году смогут поступить на бюджетные места в вузах.



Владимир Путин объявил вчера и о введении новой доплаты в пять тысяч рублей педагогам среднего профессионального образования, которые являются кураторами учебных групп техникумов и колледжей. Также в ближайшие два года государство дополнительно направит 10 млрд рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.



С 2021 года не менее 100 государственных вузов в субъектах Федерации получит гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.



Новые автомобили скорой медицинской помощи



Президент России Владимир Путин сообщил, что для развития первичной медико-санитарной помощи в селах и малых городах будут закуплены новые автомобили скорой медицинской помощи.



- 28 апреля мы будем отмечать День работника скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак уважения к тем, кто первым вступает в борьбу за жизнь людей. Эти специалисты должны быть обеспечены всем необходимым. В ближайшие три года дополнительно направим ещё пять тысяч новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города, что позволит практически полностью обновить парк машин скорой помощи, - сообщил Владимир Путин.



Президент обозначил задачу - добиться устойчивого роста численности населения, чтобы в 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет.



- Хорошо понимаю, что это сложнейшая задача. Тем более что коронавирус пока ещё не побеждён окончательно, остаётся прямой угрозой <…> В период пиковых нагрузок больницы, поликлиники вынуждены были сократить или даже приостановить плановый приём пациентов. А это означает риск обострения хронических заболеваний или опасность пропустить, вовремя не заметить, не распознать болезнь. Прошу Правительство, Минздрав совместно с субъектами Федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов, - подчеркнул он.



Также глава государства поручил правительству реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности: сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, болезни органов дыхания.



24 миллиарда на ремонт объектов культуры



Владимир Путин предложил в ближайшие три года дополнительно направить 24 миллиарда рублей на обновление домов культур, библиотек и музеев, особенно в сельской местности и малых исторических городах России. Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадут президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счёт его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд.



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева сообщила, что 30% помещений нуждается в ремонте.



- Для нас крайне важно выделение дополнительных сумм на ремонт зданий сельских учреждений культуры, а их у нас в Бурятии около тысячи. 30% всех помещений нуждается в ремонте. 67 домов культуры стоит в очереди в плане развития Дальнего Востока уже с финансированием, а 54 объекта - без источников финансирования. Заявки на ремонт, реконструкцию и строительство из районов продолжают поступать. Потребность гораздо больше, - сказала Соелма Дагаева.



О туризме



В ежегодном послании Федеральному собранию президент России напомнил о скором запуске нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», программах льготных кредитов на туринфраструктуру, поручил оформлять электронные визы иностранным гражданам в течение четырех дней и продлить программу туристического кэшбэка.



- Уже в ближайшее время будет запущена программа льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц, другой туристической инфраструктуры. Ставка по таким кредитам рассчитана на 15 лет и будет составлять также 3-5 процентов, - заявил президент России. – Россия – радушная страна, открытая для настоящих друзей. Как только позволит эпидемиологическая ситуация, мы обязательно снимем ещё действующие ограничения, и к нам вновь поедут миллионы туристов со всех концов света.



Чтобы как можно больше россиян укрепляло здоровье в отечественных санаториях и на курортах, президент поручил продлить конца 2021 года программу, по которой гражданину возвращается 20% затрат на туристические поездки по России.



Новый инвестиционный ресурс



Во время послания Федеральному собранию 21 апреля президент России представил новый инвестиционный ресурс для развития регионов.



- Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? Так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трёх процентов годовых и сроком погашения 15 лет. До конца 2023 года планируем выделить такие инфраструктурные кредиты на общую сумму не менее 0,5 триллиона рублей, 500 миллиардов, - сообщил Владимир Путин.

Также правительством России будет оказана помощь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Весь объём коммерческого долга субъекта Федерации, превышающий 25 процентов его собственных доходов, будет замещён бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.



Кроме того, он предложил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Срок погашения этих кредитов истекает через два месяца, 1 июля 2021 года. Предложено пролонгировать их также до 2029 года.



И реструктуризация долгов, и новый инвестиционный ресурс в виде инфраструктурных кредитов призваны запустить новые решения, увязанные с реализацией национальных проектов, с отраслевыми стратегиями, с комплексным планом модернизации магистральной инфраструктуры. Приоритетами станут автомобильные дороги, обходы городов, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии.



- Эта поддержка для Бурятии существенная, ведь у нас достаточно большая закредитованность республиканского бюджета. И чем больше у нас собственных средств, тем больше мы можем решать и вопросов социально- экономической сферы. Инфраструктурные облигации, про которые сказал Президент – также это возможность инвестировать средства для создания точек экономического роста. Создавать инфраструктуру образовательную, дорожную, канализацию, очистные, электроэнергию для того чтобы появлялись, например, гостиничные комплексы, другие экономические проекты, которые сами по себе создают и рабочие места, и налоги для бюджета. То есть это такая поддержка экономического развития, - Алексей Цыденов прокомментировал в интервью «Россия 24».



Глава Бурятии обратил внимание на то, что инфраструктурные облигации позволяют создавать новую туристическую инфраструктуру. Для республики это актуальная задача, так как с развитием чартерной программы возрос спрос на новые коллективные средства размещения, добавил он.



