В центре Улан-Удэ появился барельеф автору гимна Бурятии

Общество, Фото: Республиканский центр народного творчества

Барельеф появился в честь 80-летия со дня рождения композитора Анатолия Андреева



10 апреля, в день рождения автора гимна Бурятии, заслуженного деятеля искусств Бурятской АССР и РСФСР, лауреата Государственной премии Бурятии и премии комсомола Бурятии, композитора Анатолия Андреева установлен барельеф, увековечивающий его память. Мемориальная доска из гранита установлена на здании БГТРК на площади Советов. Автор мемориала –известный мастер-ювелир, скульптор Юрий Эрдынеев, сообщили в пресс-службе республиканского центра народного творчества.



В этот день в Бурятском театре оперы и балета Цыдынжапова состоялся концерт «Любимые песни – дуунай дээжэ», посвящённый 80-летию со дня рождения Анатолия Андреева.



Теплые слова о коллеге и друге сказал почётный гражданин Бурятии, композитор Виктор Усович.



– Мы сегодня услышим прекрасную музыку моего коллеги, старшего друга, учителя, Анатолия Андреевича Андреева. Говорить о его музыке можно бесконечно много. Это океан любви, океан духовности, красоты. Я имею право сказать о нём несколько слов, потому что мою душу переполняет любовь к нему. Память, которая не затушевывается с годами. Моим первым учителем инструментовки был Анатолий Андреевич. В то время он был студентом Уральской консерватории и приезжал работать в Улан-Удэ в музыкальном училище, которое я заканчивал. Он дал мне урок, который я до сих помню. Именно тогда я получил вдохновение, как работать с оркестром. Открою маленькую тайну: Анатолий Андреевич никогда никому не доверял оркестровывать свои произведения. Все оркестровки он делал сам. И делал это мастерски, с большим вдохновением. Андреев – представитель среднего поколения бурятских композиторов. Сергей Манжигеев, Гур Дашипылов, Базыр Цырендашиев, Юрий Эрдынеев и Анатолий Андреев – это золотая пятерка бурятской классической музыки. Все они были мелодистами, прекрасно знали душу народа, черпали в народе свое вдохновение. Бурятский народ чрезвычайно талантлив – сразу мог выдать такую плеяду великолепных авторов. Анатолия Андреева знают и помнят не только в Бурятии, России, но и за рубежом... Вечная слава Анатолию Андреевичу, его музыкальному творчеству! Сегодня я хочу поблагодарить Надежду Галсановну, которая была его музой, его мелодией, которую он пронес через всю свою жизнь, - сказал Виктор Усович.



В концерте прозвучали около 30 песен композитора. Зрители подпевали каждому исполнителю и бурно аплодировали.



Музыка Анатолия Андреевича хорошо известна каждому жителю нашей республики. Она звучит на радио и телеэфире, концертах ведущих певцов и самодеятельных артистов Бурятии, в каждом доме. Всеобщую любовь и признание заслужила его «Песня о родной земле», ставшая гимном Бурятии. Анатолий Андреевич работал во всех музыкальных жанрах, им созданы оперы, балет, оратории, симфонические произведения, камерные вокальные и камерные инструментальные полотна.



Ушёл из жизни в 2004 году.

