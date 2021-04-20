Добровольцы «ЛизаАлерт» из трёх регионов встретятся в Бурятии





- Заявок становится больше. В отряд всегда требуются люди. В наши ряды можно вступить, заполнив анкету в социальных сетях VKontakte, в шапке профиля Instagram, а также позвонив на номер горячей линии 8(800)700-54-52, - говорит руководитель направления «Новичковая» Андрей Попов.

Поисковики готовятся к предстоящему летнему сезону, когда еженедельно теряются люди. Скоро в окрестностях улуса Тагархай Тункинского района состоятся третьи Прибайкальские межрегиональные учения. Среди участников – новички, добровольцы со стажем, опытные инструкторы из Красноярского края, Иркутской области и Бурятии, а также представители Следственного комитета, полиции республики и администрации района.В течение двух дней участники в теории и на практике изучат методики поиска без вести пропавших людей в природной среде.- На учениях будут представлены несколько направлений отряда, которые эффективно работают на поисках людей в лесу: оперативная картография и группа беспилотных летательных аппаратов. Пройдёт обучение старших поисковых групп и рядовых поисковиков. Для них будет создана легенда с целью поиска человека и выполнения поставленной задачи с использованием карт, компаса, навигатора и радиосвязи, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии.Это лишь часть теоретических и практических навыков, которыми поделятся эксперты.- В ходе учений будет отработано взаимодействие представителей правоохранительных органов и добровольцев, что позволит подготовиться к поискам в лесной сезон. Такие сборы очень важны, ведь впереди активный поисковый сезон. Только за август 2020 года в отряд поступило 39 заявок на поиск пропавших в лесах Бурятии, - отметила Вероника Ерофеева, куратор отделения отряда «ЛизаАлерт» в республике.По данным на 20 апреля, свое участие подтвердили более 80 человек. Из-за ковидных ограничений не все желающие смогут обучиться - участники должны иметь при себе справку с отрицательным тестом на COVID-19.Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в Бурятии был основан 10 февраля 2018 года. За это время принято 493 заявки на поиск, найдены живыми 393 человек, 116 их них – дети.