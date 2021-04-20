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Бурятский режиссёр снимает фильм ко Дню Победы

Бурятский режиссёр снимает фильм ко Дню Победы
Общество,  Фото:страница Солбона Лыгденова
В ленту войдут воспоминания тункинцев о войне

Режиссёр Солбон Лыгденов снимает в Тункинском районе Бурятии видеоматериал о людях, в чьей жизни война оставила горький след. Об этом сообщается в паблике tunkaonline.

- Ковязина Мария Афанасьевна 1935 года рождения, вдова участника войны, Соктоев Сырен-Доржо, 1927 года рождения, Сыренова Надежда Логиновна, 1930 года, рассказали о своих детстве и юности. Их воспоминания войдут в интересный видеофильм, посвящённый 9 мая, - говорится в сообщении.

Сам режиссёр отметил в Facebook, что встречи с ветеранами войны и тыла, «детьми войны» были очень волнительными.

- Интервью и беседы с ветеранами прошли в Тунке накануне праздника Победы. Трогательные рассказы старожилов, интересные интервью, удивительные истории, о которых ранее никто и не слышал! Это сильные люди, прожившие достойную жизнь! Хочется обратиться ко всем нашим жителям, у которых рядом все ещё бодрствуют наши славные ветераны и пожилые люди: нынче есть все техсредства, чтобы записать воспоминания наших ветеранов и людей, проживших целую жизнь! Их воспоминания бесценны, полезны и очень поучительны для нас и будущих поколений. Записывайте, сохраняйте это всё! В них огромный пласт нашей истории, который по крупицам разных судеб, раскидан по нашей земле!!! Старики очень многое нам расскажу и раскроют много необычных тайн своей жизни и общества прошлого, - написал Солбон Лыгденов в социальной сети.




фильм День Победы ветераны ВОВ
 
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