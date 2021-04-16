В Бурятии управление по вопросам миграции назвало самые загруженные часы

Наиболее загружены два дня в неделю



Управление по вопросам миграции МВД Бурятии поделилось любопытной информацией, полезной для посетителей. В управлении назвали наиболее загруженные часы и дни приёма граждан. Это вторник и четверг с 14:00 до 17:00.



Для тех, кто не может прийти в будние дни, есть приём в в каждую первую и третью субботу месяца с 9:00 до 13:00.



Записаться можно через сайт gosuslugi.ru.





