Наиболее загружены два дня в неделю
Управление по вопросам миграции МВД Бурятии поделилось любопытной информацией, полезной для посетителей. В управлении назвали наиболее загруженные часы и дни приёма граждан. Это вторник и четверг с 14:00 до 17:00.
Для тех, кто не может прийти в будние дни, есть приём в в каждую первую и третью субботу месяца с 9:00 до 13:00.
Записаться можно через сайт gosuslugi.ru.
В Бурятии управление по вопросам миграции назвало самые загруженные часы
Общество, Фото:
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