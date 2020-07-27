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В Бурятии пожарные в здании МФЦ спасли кошку

В Бурятии пожарные в здании МФЦ спасли кошку
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Кошка застряла в вентиляции

В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали об очередном случае спасения животного пожарными. Сегодня, 27 июля, в пожарную часть обратился работник Многофункционального центра села Тарбагатай. В здании раздавались крики животного.

Прибывшие на вызов пожарный Баир Балданов и водитель пожарного автомобиля Юрий Мудаев установили трехколенную лестницу. По ней водитель поднялся на крышу, а пожарный проник в чердачное помещение.

Во время осмотра конструкции крыши выяснилось, что кошка застряла в вентиляции и не могла выбраться самостоятельно. Кошку освободили и спустили на землю.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в селе Курумкан пожарный спас застрявшего на дереве котёнка. В июле в Иволгинске пожарные вытащили из колодца собаку, которая просидела там два дня.


пожарные кошка
 
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