В Бурятии пожарные в здании МФЦ спасли кошку

Кошка застряла в вентиляции
В республиканском агентстве ГО и ЧС рассказали об очередном случае спасения животного пожарными. Сегодня, 27 июля, в пожарную часть обратился работник Многофункционального центра села Тарбагатай. В здании раздавались крики животного.
Прибывшие на вызов пожарный Баир Балданов и водитель пожарного автомобиля Юрий Мудаев установили трехколенную лестницу. По ней водитель поднялся на крышу, а пожарный проник в чердачное помещение.
Во время осмотра конструкции крыши выяснилось, что кошка застряла в вентиляции и не могла выбраться самостоятельно. Кошку освободили и спустили на землю.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июня в селе Курумкан пожарный спас застрявшего на дереве котёнка
. В июле в Иволгинске пожарные вытащили из колодца собаку
, которая просидела там два дня.
Кошка застряла в вентиляции
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