В Бурятии сняли несколько ковидных ограничений

Сняты ограничения на проведение спортивных мероприятия на открытом воздухе, без предоставления раздевалок и иных помещений.







Как сообщал «Байкал-Daily», со 2 февраля в Бурятии разрешена работа детских развлекательных центров , детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Они могут быть загружены не более чем на 30%.

В Бурятии вступили в силу новые антиковидные послабления. Соответствующие изменения в указ внёс глава республики Алексей Цыденов.В республике возобновлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов власти при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.Также библиотекам увеличили загрузку наполняемости читального зала - с 30 до 50%. Музеям разрешили проводить экскурсии, которые ранее были под запретом, с количеством не более 15 человек, с одновременным присутствием в зале не более 50 человек, с обеспечением социальной дистанции 1,5 метра. Учреждения обязаны соблюдать антиковидные рекомендации.