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В Бурятии сняли несколько ковидных ограничений

В Бурятии сняли несколько ковидных ограничений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В указ внесены соответствующие изменения

В Бурятии вступили в силу новые антиковидные послабления. Соответствующие изменения в указ внёс глава республики Алексей Цыденов.

В республике возобновлено предоставление государственных, муниципальных и иных услуг в помещениях органов власти при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

Также библиотекам увеличили загрузку наполняемости читального зала - с 30 до 50%. Музеям разрешили проводить экскурсии, которые ранее были под запретом, с количеством не более 15 человек, с одновременным присутствием в зале не более 50 человек, с обеспечением социальной дистанции 1,5 метра. Учреждения обязаны соблюдать антиковидные рекомендации.

Сняты ограничения на проведение спортивных мероприятия на открытом воздухе, без предоставления раздевалок и иных помещений.

Как сообщал «Байкал-Daily», со 2 февраля в Бурятии разрешена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в отдельных зданиях или имеющих отдельный изолированный вход. Они могут быть загружены не более чем на 30%.
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