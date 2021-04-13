В Улан-Удэ живёт 64 участника Великой Отечественной войны

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Улан-Удэ начал готовиться ко Дню Победы



В Улан-Удэ началась подготовка к празднованию Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии.



Сейчас в городе проживают 64 участника войны, 10 450 «детей войны», 1707 тружеников тыла, 136 вдов участников Великой Отечественной войны, восемь узников концлагерей.



В рамках 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Бурятии планируется более 120 мероприятий. Они пройдут на открытых площадках и в режиме онлайн.



- С 27 апреля мы начнем вручать именные открытки мэра города Улан-Удэ. В этом году, как и в прошлые годы, ветеранам будет оказана материальная поддержка из федерального и республиканского бюджетов, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.



В рамках акции «Ветеран живёт рядом» будет оказана волонтерская помощь пожилым людям, ветеранам. Им порубят дрова, уберутся на участках, вымоют квартиры и предоставят парикмахерские услуги.



- Все заявки, которые поступят от ветеранов, будут выполнены, - отметила Светлана Трифонова.



Обследованы памятники, мемориальные доски, световые панно Героям Советского Союза. Из 51 объекта ремонту подлежит 25 памятников и мемориалов. Также в апреле и май пройдут волонтёрские акции по благоустройству памятников военной истории, уборке и озеленению города.



До 1 мая будет перенесён бюст Героя Советского Союза Гармажапа Гармаева в сквер вблизи специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната 5 вида по улице Гармаева, 46.



Со 2 мая в городе начнётся установка праздничных панно с тематикой Дня Победы на фасадах административных зданий мэрии и районов города, на здании бывшего кинотеатра «Прогресс», растяжки на основных путепроводах, рекламных щитах.



29 марта прошла церемония переноса Вечного огня с Мемориала воинов, умерших от ран в госпиталях Улан-Удэ, в капсулу для хранения на время профилактических работ и подготовки Мемориала к празднику.



