 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 апреля

08 апреля

Популярное

В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан»

В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Церемония прошла в Бурятском театре драмы

В марте в Бурятии состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан». На творческие конкурсы среди исполнителей, композиторов на создание произведений и мастеров по изготовлению бурятских народных инструментов поступило более 50 заявок.

Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, награждение победителей конкурса состоялось в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева. По решению жюри званий лауреатов удостоены участники конкурса:

Специальный диплом «Найдал» вручён Тимуру Найданову (г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж).

В номинации «Исполнители-любители»:
Диплом лауреата III степени – Аюне Шойбоновой, Хоринский район;
Диплом лауреата III степени – Мэргэну Мылзенову, г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата II степени – Бадмаевой Сарюне, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, руководитель Эрдэм Дымбрылов;
Диплом лауреата I степени – Самбуеву Баиру, Хоринский район.

В номинации «Мастера по изготовлению бурятских народных инструментов»:
Диплом лауреата III степени – Цыденову Баиру, Иволгинский район;
Диплом лауреата III степени – Батомункуеву Баиру, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата II степени – Билтуеву Андрею, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата II степени – Мункуеву Доржо, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата I степени – Хамаганову Андрею, г. Улан-Удэ.

В номинации «Учащиеся детской школы искусств 1-4 классов»:
Диплом лауреата III степени – Индару Шагдурову, ДШИ № 4 г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата II степени – Намдакову Тимуру, ДШИ им. Б. Ямпилова, руководитель Виктория Ринчинова;
Диплом лауреата II степени – Намсараеву Энхэ, Закаменская ДШИ, Руководитель Амгалан Намсараев;
Диплом лауреата I степени – Будаевой Дари, ДШИ им. Б. Ямпилова, руководитель Виктория Ринчинова.

В номинации «Учащиеся детской школы искусств 5-7 классов»:
Диплом лауреата III степени – Арине Лубсановой, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата II степени – Сэржэне Батоевой, ДШИ № 5, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата II степени – Аркадию Дондокову, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж;
Диплом лауреата I степени – Сандану Шагдарову, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж.

В номинации «Студенты ссузов и вузов»:
Диплом лауреата III степени – Садуллаевой Милане, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Виктория Ринчинова;
Диплом лауреата II степени – Рабдановой Оюуне, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Зандан Шойдоков;
Диплом лауреата I степени – Дамшаевой Сэлмэг, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Эрдэм Дымбрылов.

В номинации «Ансамбли»:
Диплом лауреата III степени – трио исполнителей на национальных инструментах «Наадан», г. Улан-Удэ, руководитель Виктория Ринчинова;
Диплом лауреата II степени – дуэту братьев Намсараевых, Закаменский район, руководитель Амгалан Намсараев;
Диплом лауреата I степени – ансамблю моринхуристов колледжа искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Эрдэм Дымбрылов.

В номинации «Профессиональные исполнители»:
Диплом лауреата III степени – Бальжиеву Саяну, Курумканский район;
Диплом лауреата II степени – Шагдуровой Сэсэгме, Закаменский район;
Диплом лауреата I степени – Дымбрылову Эрдэму, г. Улан-Удэ.

В номинации «Композиторы-профессионалы»:
Диплом лауреата I степени – Дамиранову Пурбо, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата I степени – Санжиевой Ларисе, г. Улан-Удэ.

В номинации «Композиторы-любители»:
Диплом лауреата III степени – Лудубу Очирову, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата III степени – Аюше Мункуеву, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата II степени – Гэсэру Холхоеву, г. Улан-Удэ;
Диплом лауреата I степени – Элбэгу Зандраеву, г. Улан-Удэ.

Призёрам были вручены денежные призы. Кроме этого, Буддийская традиционная Сангха России учредила приз «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте сууха хуур». Им стал Эрдэм Дымбрылов из Улан-Удэ. Также денежные призы от общественного деятеля Виндарьи Доржиевой получили 3 участника:
- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (20 тыс. руб.) – студентке 4 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Садуллаевой Милане, художественный руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова;
- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (20 тыс. руб.) – студентке 3 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Ангаевой Сэлмэг, руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова;
- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (10 тыс. руб.) – учащейся ДШИ им. Б. Ямпиловой Будаевой Дари, художественный руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова.
Улан-Удэ Бурятия конкурс фестиваль Музыкальный фестиваль народные инструменты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа
От Иркутска до Улан-Удэ протянется национальная тропа
Общество, 09.04.2021
Стартует строительство пилотного участка по маршруту Московского тракта
В сёлах Селенгинского района Бурятии построят спортивные площадки
В сёлах Селенгинского района Бурятии построят спортивные площадки
Общество, 09.04.2021
Они разместятся в улусе Жаргаланта, посёлке Бараты и селе Гусиное Озеро
Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом
Епархии ДФО провели совещание с патриархом Кириллом
Общество, 09.04.2021
В мероприятии участвовали митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф и епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский Николай
Бурятия в 2021 году потратит почти миллиард рублей на спортивные объекты
Бурятия в 2021 году потратит почти миллиард рублей на спортивные объекты
Общество, 09.04.2021
В республике появится региональный центр по хоккею и центр единоборств
В Иркутске отметят День космонавтики
В Иркутске отметят День космонавтики
Общество, 09.04.2021
У памятника Юрию Гагарину пройдёт митинг, посвящённый 60-летию первого в мире полёта человека в космос
Единая дальневосточная авиакомпания начнёт работу в течение ближайших месяцев
Единая дальневосточная авиакомпания начнёт работу в течение ближайших месяцев
Общество, 09.04.2021
Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
Ушёл из жизни директор ГТРК «Иркутск»
Ушёл из жизни директор ГТРК «Иркутск»
Общество, 09.04.2021
Константин Горбенко скончался от коронавируса
В Бурятии школьники падают в огромную лужу, которую не обойти
В Бурятии школьники падают в огромную лужу, которую не обойти
Общество, 09.04.2021
В сельской администрации предложили подождать, пока дорога подсохнет
Mash рассказал, как государство отказало Адисе из Бурятии и детям с СМА
Mash рассказал, как государство отказало Адисе из Бурятии и детям с СМА
Общество, 09.04.2021
Препарат «Золгенсма», на который раньше не было запретов, больше не выдают больным детишкам  
Общественница из Бурятии просит изменить подходы к лифтам в России
Общественница из Бурятии просит изменить подходы к лифтам в России
Общество, 09.04.2021
Председатель «Общества без барьеров» Галина Горбатых выступила на круглом столе Общественной палаты России
Улан-удэнец выставил на Avito автограф Моргенштерна
Улан-удэнец выставил на Avito автограф Моргенштерна
Общество, 09.04.2021
Автограф самого этапажного рэпера продаётся по весьма скромной цене
В Бурятии школьники сдадут пробный ЕГЭ
В Бурятии школьники сдадут пробный ЕГЭ
Общество, 09.04.2021
Экзамен пройдёт с 12 по 16 апреля
В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду с креслами-колясками
В Иркутской области прокуратура помогла инвалиду с креслами-колясками
Общество, 09.04.2021
Женщине-инвалиду не выдали положенные кресла-коляски

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^