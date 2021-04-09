В Улан-Удэ наградили победителей фестиваля-конкурса «Хуурайм наадан»

Церемония прошла в Бурятском театре драмы



В марте в Бурятии состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан». На творческие конкурсы среди исполнителей, композиторов на создание произведений и мастеров по изготовлению бурятских народных инструментов поступило более 50 заявок.



Как сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества, награждение победителей конкурса состоялось в Бурятском театре драмы имени Хоца Намсараева. По решению жюри званий лауреатов удостоены участники конкурса:



Специальный диплом «Найдал» вручён Тимуру Найданову (г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж).



В номинации «Исполнители-любители»:

Диплом лауреата III степени – Аюне Шойбоновой, Хоринский район;

Диплом лауреата III степени – Мэргэну Мылзенову, г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата II степени – Бадмаевой Сарюне, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, руководитель Эрдэм Дымбрылов;

Диплом лауреата I степени – Самбуеву Баиру, Хоринский район.



В номинации «Мастера по изготовлению бурятских народных инструментов»:

Диплом лауреата III степени – Цыденову Баиру, Иволгинский район;

Диплом лауреата III степени – Батомункуеву Баиру, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата II степени – Билтуеву Андрею, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата II степени – Мункуеву Доржо, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата I степени – Хамаганову Андрею, г. Улан-Удэ.



В номинации «Учащиеся детской школы искусств 1-4 классов»:

Диплом лауреата III степени – Индару Шагдурову, ДШИ № 4 г. Улан-Удэ, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата II степени – Намдакову Тимуру, ДШИ им. Б. Ямпилова, руководитель Виктория Ринчинова;

Диплом лауреата II степени – Намсараеву Энхэ, Закаменская ДШИ, Руководитель Амгалан Намсараев;

Диплом лауреата I степени – Будаевой Дари, ДШИ им. Б. Ямпилова, руководитель Виктория Ринчинова.



В номинации «Учащиеся детской школы искусств 5-7 классов»:

Диплом лауреата III степени – Арине Лубсановой, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата II степени – Сэржэне Батоевой, ДШИ № 5, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата II степени – Аркадию Дондокову, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж;

Диплом лауреата I степени – Сандану Шагдарову, ДШИ № 4, руководитель Нямдорж Нацагдорж.



В номинации «Студенты ссузов и вузов»:

Диплом лауреата III степени – Садуллаевой Милане, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Виктория Ринчинова;

Диплом лауреата II степени – Рабдановой Оюуне, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Зандан Шойдоков;

Диплом лауреата I степени – Дамшаевой Сэлмэг, колледж искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Эрдэм Дымбрылов.



В номинации «Ансамбли»:

Диплом лауреата III степени – трио исполнителей на национальных инструментах «Наадан», г. Улан-Удэ, руководитель Виктория Ринчинова;

Диплом лауреата II степени – дуэту братьев Намсараевых, Закаменский район, руководитель Амгалан Намсараев;

Диплом лауреата I степени – ансамблю моринхуристов колледжа искусств им. П.И. Чайковского, руководитель Эрдэм Дымбрылов.



В номинации «Профессиональные исполнители»:

Диплом лауреата III степени – Бальжиеву Саяну, Курумканский район;

Диплом лауреата II степени – Шагдуровой Сэсэгме, Закаменский район;

Диплом лауреата I степени – Дымбрылову Эрдэму, г. Улан-Удэ.



В номинации «Композиторы-профессионалы»:

Диплом лауреата I степени – Дамиранову Пурбо, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата I степени – Санжиевой Ларисе, г. Улан-Удэ.



В номинации «Композиторы-любители»:

Диплом лауреата III степени – Лудубу Очирову, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата III степени – Аюше Мункуеву, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата II степени – Гэсэру Холхоеву, г. Улан-Удэ;

Диплом лауреата I степени – Элбэгу Зандраеву, г. Улан-Удэ.



Призёрам были вручены денежные призы. Кроме этого, Буддийская традиционная Сангха России учредила приз «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте сууха хуур». Им стал Эрдэм Дымбрылов из Улан-Удэ. Также денежные призы от общественного деятеля Виндарьи Доржиевой получили 3 участника:

- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (20 тыс. руб.) – студентке 4 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Садуллаевой Милане, художественный руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова;

- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (20 тыс. руб.) – студентке 3 курса колледжа искусств им. П.И. Чайковского Ангаевой Сэлмэг, руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова;

- «Лучшему исполнителю на традиционном бурятском инструменте суур» (10 тыс. руб.) – учащейся ДШИ им. Б. Ямпиловой Будаевой Дари, художественный руководитель Виктория Ринчинова, концертмейстер Анна Копылова.

