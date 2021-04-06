В Улан-Удэ пройдёт акция по сбору вторсырья

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Можно приносить вещи, их передадут в благотворительный фонд «Зула» и магазин «Ниточка»



С 5 по 17 апреля в доме творчества «Форус» пройдёт экологическая неделя. 8 и 9 апреля будет работать интерактивная площадка «Взгляд в будущее» для школьников. Ребята узнают, как правильно разделять отходы, что относится к опасным отходам, какие есть экоальтернативы, поиграют в экоигры, познакомятся с дождевыми червями и научатся делать бумагу из макулатуры.



17 апреля пройдёт основная акция по сбору вторсырья.



- Если у вас накопились пластиковые бутылки с маркировкой 1,2 и 4, полиэтиленовые пакетики (чистые и сухие, кроме тех, которые шуршат), макулатура и картон (за исключением тетрапаков, ячеек и одноразовой посуды). Всё это можете смело приносить в рабочее время в ДТ «Форус» по адресу ул. Ленина, 20 до 17 апреля. Собранное вторсырьё будет отправлено на переработку. В том числе можно принести использованные батарейки, - сообщили организаторы.



- Есть время разобрать шкафы и балконы. Дайте своим вещам вторую жизнь! Всё будет передано в благотворительный фонд «Зула» и магазин «Ниточка». Вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии, - добавили они.

