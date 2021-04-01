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Забайкалец переделал оружие для охоты

Забайкалец переделал оружие для охоты
Общество,  Фото:УМВД России по Забайкальскому краю
Возбуждено уголовное дело

В Забайкальском крае полицейские в кладовой у 37-летнего мужчины обнаружили и изъяли ружьё с признаками переделки.

По заключению эксперта, изъятое у подозреваемого оружие является переделанным из охолощённого для стрельбы боевыми патронами карабином, пригодный для производства выстрелов. Установлено, что ружьё он приобрёл в Чите и сам переделал для дальнейшего использования во время охоты на диких животных.

Возбуждено уголовное дело. За переделку огнестрельного оружия законодательством предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, за его хранение – до четырёх лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю. 
Забайкальский край
 
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