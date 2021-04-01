Жители поверили, что бурятский певец «пойдёт в баньку» с депутатами Госдумы
Сегодня, 1 апреля, в паблике buryatia_online появился пост о том, что бурятский певец и ведущий Ким Харганаев будет баллотироваться в депутаты Госдумы. В записи говорилось, что артист не собирается отдавать предпочтения какой-либо из партий, а пойдёт самовыдвиженцем.
– У нас в стране нет ни одной большой партии, которая может работать на благо народа. Будь ты хоть единоросом или ЛДПР-овцем – ты не сможешь идти против генеральной линии партии. То есть голосовать против законов, которые вредят народу или наоборот, быть за те проекты, которые дают больше свобод и прав гражданам страны, - такая цитата отводилась Киму Харганаеву.
Также сообщалось, что певец собирается навести порядок в самой Думе.
– Сначала нужно заставить всех депутатов одуматься, надо взывать к их совести. Каким бы не был человек чёрствым и алчным, в нём всегда будет капля доброты. Потому я собираюсь устроить для них большой банкет, в котором сам буду ведущим. Приглашу потом в баньку, поговорить по душам. Вот там-то я заставлю их всех задуматься и поступать так, как надо для блага народа, а не голосовать за конституцию и пенсионные реформы, - говорилось в цитате.
Пользователи соцсетей начали выражать слова поддержки: «Удачи, Ким», «Да-да, мы только за!», «Давай Ким мы тебя поддержим». Также информацию о «выдвижении» Харганаева в Госдуму растиражировали в республиканских СМИ.
Но, как оказалось, это была первоапрельская шутка. Что, впрочем, можно было сразу заметить по той же цитате про «баньку с депутатами».
В беседе с «Байкал-Daily» Ким подтвердил, что он не собирается выдвигаться в депутаты.
- Ну, вы что серьёзно?! Сегодня же первое апреля! Спасибо, конечно, но нет, - ответил Ким Харганаев.
Он признался, что с утра уже получил шквал звонков.
В Бурятии купились на «выдвижение» Кима Харганаева в Госдуму
Общество, Фото:
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