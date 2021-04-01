В аэропорту Улан-Удэ облегчат жизнь пассажиров без багажа

В аэропорту установят принтер посадочных талонов
«Аэропорт «Байкал» готовится к жаркому лету» - такое заявление сделал директор аэропорта Дмитрий Гармаев. Вскоре в зале вылета установят и запустят принтер печати посадочных талонов.
- Пассажиры, улетающие без багажа, смогут не стоять в очереди, а зарегистрироваться самостоятельно распечатать талон на этом устройстве, и спокойно идти на досмотр и в стерильную зону! – написал Дмитрий Гармаев на своей странице в Facebook.
В комментариях он пояснил, что на ручную кладь будут давать бирку на досмотре и если надо - проверять на калибраторе.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в аэропорту появился новый трап, которому радовался гендиректор. Чуть ранее в аэропорту «Байкал» открылся после ремонта зал прилёта. Он стал более светлым и визуально стал казаться больше.
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Общество, Фото:
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