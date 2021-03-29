Фёдор Ефимов почётный гражданин Бурятии
90-летний юбилей отметил участник трудового фронта, житель Бичурского района Бурятии Федор Ермилович Ефимов.
- Наш юбиляр светлый и жизнерадостный человек. Родился он в довоенное время. Окончил всего четыре класса, из-за войны прервал обучение в школе, пошёл работать учётчиком в колхоз. В 20 лет вступил в коммунистическую партию. Позднее, благодаря упорству и самообразованию, окончил вуз и стал дипломированным специалистом, - рассказали в отделе социальной защиты населения по Бичурскому району.
Всю свою жизнь Фёдор Ермилович посвятил сельскому хозяйству. Долгое время возглавлял совхоз имени Дзержинского, затем – РАПО Бичурского района. За успехи в работе награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, золотой медалью ВДНХ. Имеет звания почётного гражданина Республики Бурятия, почётного гражданина Бичурского района. Он в течение ряда лет был членом Совета старейшин при президенте Бурятии.
- Несмотря на почтенный возраст, наш юбиляр ведёт активный образ жизни, освоил компьютер, написал и издал автобиографическую книгу, - с гордостью рассказывают о юбиляре его земляки. - Вместе с супругой Харитиньей Ивановной вырастили и воспитали двоих детей, у них четверо внуков, двое правнуков.
С 90-летием Фёдора Ермиловича поздравил глава Бичурского района Василий Смолин. Он вручил юбиляру поздравительные открытки президента России Владимира Путина, главы республики Алексея Цыденова, денежный сертификат и подарки, пожелал доброго здоровья и мирного неба над головой.
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021».
В Бурятии участник трудового фронта отметил 90-летие
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