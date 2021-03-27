В Улан-Удэ ветеран войны отметил 95-летие

Вместе с однополчанами Константин Соколов участвовал во взятии Будапешта, Вены, в освобождении Праги



Ещё один участник Великой Отечественной войны отметил день рождения. С 95-летием поздравили жителя Улан-Удэ Константина Фёдоровича Соколова.



Со слов именинника, в ряды Красной Армии его призвали в 1944 году. Он окончил курсы молодого бойца, затем Горьковскую военную школу радиоспециалистов. Сразу после окончания учёбы был направлен на Второй Украинский фронт в 36 армию 64 автополка 20 автобригады. Служил радистом.



- Вместе с однополчанами я участвовал во взятии Будапешта, Вены, в освобождении Праги. Потом меня отправили на Восток, к границам Китая. Путь лежал через Читу, станции Карымскую и Борзю. Побывал я и в Монголии, - вспоминает ветеран. – Несколько недель мы ждали приказа от командования. Но потом нам сообщили, что японцы начали массово сдаваться в плен. А чуть позже мы узнали, что подписан Акт о капитуляции Японии.



В арсенале Константина Фёдоровича много боевых наград – Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги» и др.



После войны Константину Фёдоровичу было присвоено внеочередное воинское звание младшего лейтенанта, службу продолжил в Забайкальском военном округе в селе Атамановка в автомобильном батальоне.



После 10 лет службы в 1961 году был переведён в Бурятию на станцию Тальцы. В общей сложности прослужил 30 лет, подполковник в отставке. В республике уроженец Ярославской области встретил свою судьбу – будущую супругу, с которой они вырастили и воспитали детей.



- После службы в армии я работал в комбинате по благоустройству, после попал в областной комитет ДОСААФ, в техотдел. Занимался организацией подготовки водителей в городах и районах республики. В трудовой книжке значится общий стаж – 54 года, - уточнил ветеран.



Юбиляру передали поздравительный адрес от имени президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова, в котором говорится о больших заслугах ветерана Отечественной войны и содержатся пожелания здоровья. Константину Фёдоровичу также вручили сертификат на единовременную денежную выплату, сообщили в минсоцзащиты республики.



В марте 2021 года юбилейные дни рождения отметят 5 ветеранов Великой Отечественной войны и 67 участников трудового фронта. Чествование ветеранов войны, ветеранов труда на дому проходят в рамках акции «Юбиляр – 2021».



