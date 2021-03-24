Улан-Удэ грозит коллапс из-за ремонта на Удинском мосту

На ремонт выделят почти 60 миллионов рублей



Летом 2021 года в Улан-Удэ будет положен новый асфальт на улице Бабушкина в обоих направлениях, участок включает также Удинский мост. Стоимость дорожных работ оценивается в 57,8 миллионов рублей.



- От улицы Трубачеева до улицы Балтахинова и от улицы Балтахинова до улицы Куйбышева, с Шефского подъёма до проспекта Победы, - уточнил заместитель мэра Улан-Удэ – председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев.



Деньги будут выделены из сэкономленных средств во время торгов по строительству и ремонту автомобильных дорог в Улан-Удэ.



- Дорога будет отремонтирована и в ту, и в другую сторону. Она у нас довольно интенсивно используется и уже подверглась большому износу. В том числе захватываем участок и на Шефский подъём. Кроме того, по этим участкам дорог проходит 34 маршрута общественного транспорта. Такие дороги просто-напросто необходимы, - рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Сейчас в администрации города будут прорабатывать режим перекрытия движения.



- Будет коллапс полный. Мы понимаем, обе стороны одновременно делать сложно. Нам нужно как-то развести по времени, по месяцам, - добавил заммэра Жамсо Гармаев.



700 миллионов на дороги



В целом, на торгах удалось сэкономить 107 миллионов рублей. Помимо улицы Бабушкина, деньги будут направлены на асфальтирование дорог ещё по нескольким улицам, установку светофоров, а также на доделывание работ за прошлогодними недобросовестными подрядчиками.



- Существует необходимость и сдать в эксплуатацию объект, работа по которому выполнялись в 2020 году. Это ремонт автомобильной дороги от улицы Сотниковская до улицы Акмолинская протяжённостью 1,1 км. Подрядчик, который работал в прошлом году на данном объекте, не выполнил свои обязательства. Верхний слой асфальтобетонного покрытия не соответствует требованиям ГОСТ, подрядчик был внесён в реестр недобросовестных поставщиков, средства за указанные работы не выплачивались, - рассказал Жамсо Гармаев.



Всего же в 2021 году на строительство и ремонт 30 километров дорог в Улан-Удэ было выделено 700 миллионов рублей.

