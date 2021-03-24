В Улан-Удэ ветеран отметил 101-й день рождения

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты Бурятии

Алексей Король участвовал в боевой операции «Багратион»



В выходные ветеран Великой Отечественной войны, участник боёв на Белорусском и Украинском фронтах, житель Улан-Удэ Алексей Иосифович Король отметил свой 101-й день рождения.



В ряды Красной Армии его призвали в 1940 году.



- Служил я связистом. Никто и не думал, что, пополнив ряды Красной Армии, вернусь домой только через пять лет. После Победы, - вспоминает ветеран. – Я воевал на Украинском и Белорусском фронтах, участвовал в исторической боевой операции «Багратион». Мы готовились к боям тщательно. Составлению плана предшествовала большая работа на местности. В особенности на переднем крае. Приходилось в буквальном смысле слова ползать на животе.



Операция проводилась силами четырёх фронтов – 1-го Прибалтийского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских – это 178 стрелковых дивизий, 12 танковых и механизированных корпусов и 21 бригада. С воздуха войска прикрывали пять воздушных армий.



В результате успешно проведённой 23 июня-29 августа 1944 года наступательной операции «Багратион» - одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества, была освобождена Белоруссия, территории восточной Польши, часть Прибалтики. Участником великого сражения был и Алексей Иосифович.



За 68 дней ожесточённых боев потери Красной армии составили более 765 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из них 178 тысяч — безвозвратные потери. Алексею Иосифовичу удалось выжить и продолжить воевать. Ранение он получил под Брестом, где советские солдаты приняли прямой бой с немцами. Здесь он получил тяжёлое ранение, попал в госпиталь.



- Там я и застал известие об окончании войны. Не передать тех чувств, которые мы испытывали в тот день. Ликовали все – и солдаты, и военные врачи, и медсестрички. Плакали, обнимали друг друга, радовались, что Победа осталась за нами! – не скрывая слёз, рассказывает ветеран.



За заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Отвагу». После демобилизации в 1945 году вернулся в родной город, трудился, занимался общественной деятельностью.



Вместе с супругой Алексей Иосифович воспитали сына. Сегодня ветеран окружён заботой и вниманием внуков и правнуков, сообщили в минсоцзащиты Бурятии.

