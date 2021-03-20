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В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД доставили ребёнка с травмой головы в больницу

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД доставили ребёнка с травмой головы в больницу
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Папа мальчика попросил дорожных полицейских помочь ему проехать сквозь пробки

В Улан-Удэ сотрудники ОСБ ДПС ГИБДД лейтенант полиции Эрдэм Очиров и младший лейтенант полиции Владислав Хабитуев помогли экстренно доставить в больницу ребёнка, нуждающегося в медицинской помощи.

В четверг вечером к экипажу ДПС, осуществлявшему контроль за дорожным движением на пересечении улиц Боевая и Мокрова, обратился отец 4-летнего малыша. Он пояснил, что в салоне автомобиля находится его сын, которому необходима экстренная медицинская помощь. Ребёнок упал и, ударившись об бордюр, получил травму головы.

Так как дороги города в «час пик» были сильно загружены, он решил обратиться за помощью к экипажу дорожно-патрульной службы ГИБДД. Автоинспекторы пересадили папу и малыша в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в больницу.

На следующий день папа мальчика обратился со словами благодарности через официальный аккаунт ГИБДД Бурятии в социальной сети Inastagram. Он сообщил, что его сыну была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь, и в сейчас ребёнок находится дома.

- Сотрудники без промедления отреагировали на просьбу о помощи, огромное им спасибо за это, - поблагодарили сотрудников ДПС родители мальчика. 

ГИБДД дети
 
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