Соревнования прошли среди спортсменов с ПОДА
27 февраля в Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В зале стрельбы из лука дворца спорта «Труд» собрались спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Заларинского и Эхирит-Булагатского районов.
Чемпионат проводился в двух видах – классический и блочный луках. В классическом луке среди мужчин победил Александр Андреев (Усолье-Сибирское), второе место занял Евгений Буйницкий (Ангарск), третье место – Анатолий Мокин (Ангарск). Среди женщин в классическом луке лидировала Ленуза Колчанова (Эхирит-Булагатский район), второй стала Марина Бабицкая (Заларинский район), на третьем месте оказалась Светлана Мухтанова (Эхирит-Булагатский район).
В блочном луке у мужчин золотую медаль завоевал Александр Кузаков из Иркутска, серебряную награду выиграл Алексей Дудков из Заларинского района, бронзовым призёром стал иркутянин Константин Шумков. У женщин в этом виде победителем стала Светлана Виноградова из Усолья-Сибирского, второй результат показала Светлана Шубенко из Иркутска, замкнула тройку призёров Сюдгинта Евлан из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Юбиляру вручили поздравления от Владимира Путина и Алексея Цыденова
Правовую оценку ситуации даст Росприроднадзор
Победитель получит приз зрительских симпатий
Объекты условного противника поразили огнём САУ «Мста-С»
Тренер Софья Халудорова выиграла две номинации
Большую часть наград увезли гости из Иркутской области и Забайкалья
Благоустроят Усолье-Сибирское, Тайшет, Нижнеудинск, Байкальск и Киренск
Видеоверсия будет доступна до 14 марта
В финале он встретится со спортсменом из Красноярска
Екатерина Фёдоровна, несмотря на свои 102 года, ведёт активную жизнь
Оценку дали специалисты в сфере недвижимости
Работников «Удоканской меди» обеспечат устойчивой 4G связью
Спортсменка из Бурятии выполнила третий юношеский разряд
Скоростная электричка «Ласточка» совершила тестовую поездку
Также девушкам вручили цветы