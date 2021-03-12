В Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука

Соревнования прошли среди спортсменов с ПОДА



27 февраля в Иркутске состоялся чемпионат области по стрельбе из лука среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В зале стрельбы из лука дворца спорта «Труд» собрались спортсмены из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Заларинского и Эхирит-Булагатского районов.



Чемпионат проводился в двух видах – классический и блочный луках. В классическом луке среди мужчин победил Александр Андреев (Усолье-Сибирское), второе место занял Евгений Буйницкий (Ангарск), третье место – Анатолий Мокин (Ангарск). Среди женщин в классическом луке лидировала Ленуза Колчанова (Эхирит-Булагатский район), второй стала Марина Бабицкая (Заларинский район), на третьем месте оказалась Светлана Мухтанова (Эхирит-Булагатский район).



В блочном луке у мужчин золотую медаль завоевал Александр Кузаков из Иркутска, серебряную награду выиграл Алексей Дудков из Заларинского района, бронзовым призёром стал иркутянин Константин Шумков. У женщин в этом виде победителем стала Светлана Виноградова из Усолья-Сибирского, второй результат показала Светлана Шубенко из Иркутска, замкнула тройку призёров Сюдгинта Евлан из Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

