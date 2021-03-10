Пока житель Иркутской области спал, его мать подала в розыск

Мужчина прилетел из Новосибирска и уснул в гостинице



К транспортным полицейским обратилась 60-летняя жительница посёлка Новая Чара Иркутской области с просьбой принять меры к розыску её 36-летнего сына. Мужчина должен был прилететь в Иркутск из Новосибирска, но на связь он не выходил, а телефон был не доступен.



Оперативники тут же приступили к поискам и в течение нескольких часов обнаружили мужчину в гостинице неподалёку от аэропорта. Как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключён, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

