Мужчина прилетел из Новосибирска и уснул в гостинице
К транспортным полицейским обратилась 60-летняя жительница посёлка Новая Чара Иркутской области с просьбой принять меры к розыску её 36-летнего сына. Мужчина должен был прилететь в Иркутск из Новосибирска, но на связь он не выходил, а телефон был не доступен.
Оперативники тут же приступили к поискам и в течение нескольких часов обнаружили мужчину в гостинице неподалёку от аэропорта. Как выяснилось, мужчина попросту спал, а телефон был отключён, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пока житель Иркутской области спал, его мать подала в розыск
Общество, Фото:
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