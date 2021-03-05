В Улан-Удэ осуждённые крутили тюльпаны из бумаги

Осуждённые на практике освоили технологию изготовления тюльпанов из цветной бумаги. Благодаря усердной и кропотливой работе у них получился букет тюльпанов.





В исправительной колонии № 7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по изготовлению тюльпана в технике оригами.- В преддверии Международного женского для осуждённых провели мастер-класс в технике оригами. Женщин научили мастерить из бумаги символ 8 марта – тюльпан, - сообщили в УФСИН по Бурятии.