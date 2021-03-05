В Иркутске отпразднуют «День Ч»

Вход на мероприятия праздника чтения бесплатный



Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч» пройдёт 12 и 13 марта в Иркутске. Мероприятие проходит ежегодно в областном центре с 2018 года.



- Мы создаём новую регулярную культурную площадку для детей нашего города. Мы ставим своей целью вдохновить детей и родителей, показать, что чтение – не занудство и не насилие, а очень важная привычка для успешного будущего, – отмечают организаторы.



Праздник «День Ч» ориентирован на детей дошкольного и школьного возрастов и их родителей. Главная тема события в 2021 году – «Искусство и креативное мышление». Гостями мероприятия в Иркутске станут: научный журналист Илья Кабанов (Москва), театровед и автор комикса о кукольном театре Татьяна Шеремет (Санкт-Петербург), куратор книжных магазинов Эрмитажа, директор магазина книг по искусству «Мост» Олег Черноусов(Санкт-Петербург).



Мероприятия пройдут с соблюдением мер предосторожности в связи с эпидемической ситуацией в регионе. Вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальной странице мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

