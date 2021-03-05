Вход на мероприятия праздника чтения бесплатный
Праздник чтения для детей и взрослых «День Ч» пройдёт 12 и 13 марта в Иркутске. Мероприятие проходит ежегодно в областном центре с 2018 года.
- Мы создаём новую регулярную культурную площадку для детей нашего города. Мы ставим своей целью вдохновить детей и родителей, показать, что чтение – не занудство и не насилие, а очень важная привычка для успешного будущего, – отмечают организаторы.
Праздник «День Ч» ориентирован на детей дошкольного и школьного возрастов и их родителей. Главная тема события в 2021 году – «Искусство и креативное мышление». Гостями мероприятия в Иркутске станут: научный журналист Илья Кабанов (Москва), театровед и автор комикса о кукольном театре Татьяна Шеремет (Санкт-Петербург), куратор книжных магазинов Эрмитажа, директор магазина книг по искусству «Мост» Олег Черноусов(Санкт-Петербург).
Мероприятия пройдут с соблюдением мер предосторожности в связи с эпидемической ситуацией в регионе. Вход бесплатный по обязательной предварительной регистрации. Ознакомиться с подробной информацией можно на официальной странице мероприятия, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске отпразднуют «День Ч»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
13 марта участниками диктанта «Эрдэм» станут все желающие
На соревнования приедут гости из Улан-Удэ и Ангарска
Вход на мероприятия праздника чтения бесплатный
В Приморье завершился окружной этап конкурса «Специалист ТДА»
Гостям ярмарки покажут изделия из конского волоса, национальные костюмы, традиционные украшения, куклы и сувениры
Средства от сданной макулатуры пойдут на закупку кормов и медикаментов для приютов
Соревнования состоятся 6 марта в 9:00
Межрегиональный литературный проект завершится 1 ноября
Соревнования продлятся два дня
Республиканский конкурс проведут три тура
Праздник впервые продлится в музее два дня
Свыше 266 млн рублей будет направлено на мероприятия по программе «Социальный контракт»
Предшественник учебного заведения носил имя Ивана Хаминова ещё с 1880 года
Забег на дистанцию 4,2 км состоится 10 апреля
Турнир стартует в Улан-Удэ на следующей неделе