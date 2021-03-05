 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии уволили главврача больницы, где не было анестезии

В Бурятии уволили главврача больницы, где не было анестезии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Главврача освободили от должности без объяснения причин

В Бурятии освободился пост главного врача Бичурской центральной районной больницы. Приказ об увольнении подписала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».

«Уволить с 9 марта 2021 года Цыбенова Бато Николаевича главного врача ГБУЗ «Бичурская центральная районная больница». В связи с принятием уполномоченного собственником лицом решения о прекращении трудового договора, пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ», - говорится в приказе.

Ссылка на пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса означает, что главврача уволили без объявления причин. Подобное решение предусмотрено кодексом - лица, назначившие руководителя на должность могут освободить его от занимаемого поста в любой момент до истечения срока трудового договора.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оснащением Бичурской районной больницы возмущался местный житель. Мужчина рассказал, что ему зашивали травмированную руку «на живую», так как анестезии не оказалось. В другой раз, когда мужчина сломал руку, в больнице, по его словам, не было ни бинта, ни гипса. «Как в 90-х годах. Врачей нет, материалов нет», - сравнил происходящее пациент.
больница увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»
В Бурятии скончалась директор ресторана «Ургы»
Общество, 05.03.2021
В «Ургы» Татьяна Сыланова прошла путь от ученика официанта до гендиректора
В Бурятии ищут хозяев отелившейся у «Абсолюта» коровы
В Бурятии ищут хозяев отелившейся у «Абсолюта» коровы
Общество, 05.03.2021
Бурёнка родила недалеко от магазина
В Бурятии замело дорогу между сёлами
В Бурятии замело дорогу между сёлами
Общество, 05.03.2021
Людей просят воздержаться от поездок
Листвянка вошла в топ-10 по отзывам туристов
Листвянка вошла в топ-10 по отзывам туристов
Общество, 05.03.2021
Названа десятка направлений с самых высоким рейтингом по отзывам туристов
В Бурятии рассказали о матери, которая исправилась и вернула детей
В Бурятии рассказали о матери, которая исправилась и вернула детей
Общество, 05.03.2021
Женщина восстановилась в родительских правах
В Забайкалье снимают ограничения для общепита и торговли
В Забайкалье снимают ограничения для общепита и торговли
Общество, 05.03.2021
К привычному графику работы организации приступят с сегодняшнего дня
Для жителей Бурятии провели противопожарные инструктажи
Для жителей Бурятии провели противопожарные инструктажи
Общество, 05.03.2021
Профилактическое мероприятие прошло Закаменском районе
На Байкале померяются силами лыжники трёх регионов
На Байкале померяются силами лыжники трёх регионов
Общество, 05.03.2021
За обладание кубком сойдутся юношеские сборные Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края
8 марта в Бурятии не будут работать почтовые отделения
8 марта в Бурятии не будут работать почтовые отделения
Общество, 05.03.2021
7 марта будут работать 4 отделения в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём до -13
В Улан-Удэ днём до -13
Общество, 05.03.2021
По северу республики температура опускалась до -43
В Улан-Удэ раздадут детскую одежду и обувь
В Улан-Удэ раздадут детскую одежду и обувь
Общество, 04.03.2021
Для матерей из нуждающихся семей проведут акцию «Весенний день добра»
В Забайкалье стартовал литературный проект «Читаю краю»
В Забайкалье стартовал литературный проект «Читаю краю»
Общество, 04.03.2021
Участие в акции принимают артисты, ведущие и блогеры
В Иркутской области отреставрировали башню острога XVII века
В Иркутской области отреставрировали башню острога XVII века
Общество, 04.03.2021
Работы по воссозданию Братского острога планируют завершить в ближайшие три года
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Ансамбль из Бурятии стал лауреатом всероссийского фестиваля
Общество, 04.03.2021
Победу «Булжамууру» принесли два новых танца
В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков
В забайкальской семье за год родилось трое мальчиков
Общество, 04.03.2021
Детей назвали Семёном, Александром и Арсением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^