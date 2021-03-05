Главврача освободили от должности без объяснения причин
В Бурятии освободился пост главного врача Бичурской центральной районной больницы. Приказ об увольнении подписала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, сообщает «Бичура-инфо. 24/7».
«Уволить с 9 марта 2021 года Цыбенова Бато Николаевича главного врача ГБУЗ «Бичурская центральная районная больница». В связи с принятием уполномоченного собственником лицом решения о прекращении трудового договора, пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ», - говорится в приказе.
Ссылка на пункт 2 статьи 278 Трудового кодекса означает, что главврача уволили без объявления причин. Подобное решение предусмотрено кодексом - лица, назначившие руководителя на должность могут освободить его от занимаемого поста в любой момент до истечения срока трудового договора.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях оснащением Бичурской районной больницы возмущался местный житель. Мужчина рассказал, что ему зашивали травмированную руку «на живую», так как анестезии не оказалось. В другой раз, когда мужчина сломал руку, в больнице, по его словам, не было ни бинта, ни гипса. «Как в 90-х годах. Врачей нет, материалов нет», - сравнил происходящее пациент.
В Бурятии уволили главврача больницы, где не было анестезии
Общество, Фото:
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