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Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь

Село в Иркутской области вводит запрет на алкоголь
Общество, 
Сельчане проголосовали на сходе за переход на трезвость

Жители села Хамакар Катангского района Иркутской области проголосовали за полный запрет продажи алкоголя. Решение принято на общем сходе, сообщает газета «Правда севера».

- Попытки ограничить в Хамакаре продажу алкоголя предпринимались неоднократно. Последний раз – несколько лет назад было принято решение о частичном ограничении продажи спиртного. То есть, решили продавать не ежедневно, а только один раз в неделю. В этот раз участники схода граждан (а на нём присутствовало 33 человека, что больше половины всего списочного состава деревни, который имеет право голосовать на выборах) подавляющим большинством проголосовали за тотальный запрет продажи алкоголя в Хамакаре, - говорится в публикации «Правды севера».

Отмечается, что сейчас водку в отдалённое село везут по зимним дорогам и рейсовыми вертолётами.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии село Улюнхан ввело полный запрет на алкоголь шесть лет назад. С тех пор преступность здесь упала до нуля.
алкоголь трезвость
 
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