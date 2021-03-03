Волонтёрами стали школьники 25-й школы
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии три года сотрудничают со средней школой №25 в Улан-Удэ. В школе работают экологические клубы «Ойкумен» и «Лесовичок». Недавно для ребят было проведено занятие «Лес рождается с семени».
Школьники узнали об особенностях посадки и ухода за сеянцами, о влиянии погодных условий на рост и развитие и многом другом. Ребята 9 и 8 классов дружно взялись за высев семян сосны и лиственницы. Волонтёры 8 класса приготовили небольшие сообщения о хвойных породах деревьев, помогали в посадке семян в горшочки. Теперь ребятам предстоит провести наблюдения за семенами.
- У всех было большое желание собственноручно в горшочках вырастить деревце, - рассказали в Центре защиты леса Бурятии.
В Улан-Удэ школьники выращивают сосны из семян
Общество, Фото:
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