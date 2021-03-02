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В Бурятии умер 102-летний ветеран

В Бурятии умер 102-летний ветеран
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Улан-Удэ, из архива
Хурган Бадмаев в 1945 году зачитал акт о капитуляции Японии

В Бурятии ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, военный разведчик, ветеран труда Хурган Бадмаев. Об этом сообщили в Народном Хурале.

Ветерану было 102 года.

Хурган Анхаевич Бадмаев родился 1 января 1919 года в селе Барагхан Курумканского района. Окончив Курумканскую среднюю школу, поступил в Иркутскую юридическую школу, которую окончил в 1939 году. В том же году был призван в ряды Красной Армии.

С 1940 по 1943 годы проходил специальное обучение в школе военных переводчиков, затем в качестве переводчика японского языка служил в политуправлении ставки Верховного главнокомандования Дальневосточного фронта.

Когда 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Квантунской армии, Хурган Анхаевич был на службе в Харбине. Акт о капитуляции Японии он огласил на митинге населению на японском языке.

Хурган Анхаевич принимал участие в подготовке и проведении процесса Военного Трибунала в Хабаровске над военными преступниками во главе с командующим Квантунской Армии генералом Ямада.

Был демобилизован в звании майора, по состоянию здоровья в 1956 году.

В 1957 году вернулся на родину, работал в аппарате Курумканского райкома КПСС инструктором, затем заведующим организационным отделом. С 1959 по 1968 годы работал председателем правления колхоза, секретарем парткома.

В 1977 году был направлен на работу председателем комитета народного контроля Курумканского района, далее работал по 1985 год инструктором организационного отдела президиума Верховного Совета Бурятской АССР.

За мужество и храбрость Хурган Анхаевич был награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны 1 степени, медалью «За боевые заслуги», ему был вручён ряд почетных грамот и более 20-ти юбилейных медалей.



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