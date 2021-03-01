Всего на чемпионат России по вольной борьбе в продаже будет 900 билетов
Вторую партию билетов на чемпионат России по вольной борьбе, который пройдёт с 11 по 15 марта в Улан-Удэ, раскупили за 20 минут. Последний этап онлайн-продажи билетов состоится 8 марта, сообщили в оргкомитете.
Ранее стало известно, что всего в продаже будет 900 билетов. Левая и правая трибуна ФСК отданы участникам соревнований, которые приезжают большими делегациями. На основной трибуне большая часть билетов отдана федерации спортивной борьбы Бурятии. Вторая категория билетов - это резерв федерации спортивной борьбы России для своих делегаций. Третья – это резерв для 10 основных борцовских регионов: это и соседние регионы, и Дагестан, Осетия, Ингушетия.
8 марта те зарезервированные билеты, которые не выкупят регионы, поступят в продажу.
Те, кто не смог купить билеты, смогут увидеть прямую трансляцию. Чемпионат будет транслироваться на Матч ТВ, в эфир выйдут все финальные схватки вечерней программы.
Зрителей будут пускать на трибуны не только по билетам, но и по паспорту, а также со справкой об отрицательном результате на коронавирус методом ПЦР или методом ИХА на антиген, полученного не ранее чем за 72 часа до начала проведения соревнований.
Ранее стало известно, что на предолимпийском домашнем чемпионате России не будет известного бурятского борца Александра Богомоева. Увы, но таким образом, он практически теряет шансы на олимпийскую путёвку в Токио.
Партию билетов на чемпионат России в Улан-Удэ раскупили за 20 минут
Общество, Фото:
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