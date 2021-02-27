Книга о тайнах Бурятии номинирована на интернет-премию





Книга «Древние тайны Бурятии и Байкала. От артефактов до мегалитов» прошла экспертную проверку и допущена к участию в первом этапе конкурса независимой народной интернет-премии «На благо мира-2021». Книга представлена в номинации «Познавательная литература».Книга о тайнах Бурятии стала первым литературным произведением от республики, номинированным на интернет-премию «На благо мира».Автор-составитель необычной книги – известный бурятский исследователь аномального Борис Машкович.- В ней собраны малоизвестные факты о найденных в Бурятии артефактах и фотографии интереснейших объектов, большей частью искусственного происхождения. В их число входят не только крупные тысячелетние обоо, но и «каменные чаши», сейды, идолоподобные образования… - рассказал «Байкал-Dailу» Борис Машкович.Из ознакомительного фрагмента книги на сайте «Литрес»:«Около 70 миллионов лет назад палеоценовая праСеленга уже несла свои воды к океану, прорезав себе, путь в архейских мраморах Олхинского плато, и, возможно, праЕнисей был одним из ее притоков. Еще не было котловины Байкала, а на ее месте находилось несколько небольших озер. Эта древняя земля неохотно открывает свои тайны.Находки палеоантологов редки и фрагментальны. Археологам везет больше, но, порой, у нас недостаточно знаний, чтобы объяснить неуместные артефакты. Время не сохранило названий местных племен, которые первыми изобрели гончарный круг, освоили металлургию, создали палеоискусство. Источник их технологий неизвестен.Эта книга, первая попытка, ищущего знаний дилетанта, обобщить имеющуюся информацию, сопоставить факты, взглянуть на них без учета догматов наук. Суть метода поверхностного сопоставления, в нахождении схожести в словах, рисунках, артефактах, технологиях. На основании выявленной идентичности делается предположение о возможном развитии событий.Какой это дало результат? Например, выявлены связи объектов западного побережья Байкала с древними шумерами и возможный перенос технологий хунну (после распада империи) в Баргузинскую долину. Определено возможное нахождение городов Cantco racur и Tartar villa, указанных на карте Герарда Меркатора 1595 года, в районе Байкала. На основании чего, вы узнаете в книге «Древние тайны Бурятии и Байкала».Поддержать проект можно на сайте премии «На благо мира» по ссылке https://nablagomira.ru/vote/proza/drevnie-tainy-buriatii-i-baikala-ot-artefaktov-do-megalitovНезависимая народная интернет-премия «На благо мира» присуждается лицам и организациям за гуманизм в искусстве и общественной деятельности. К участию допускаются фильмы, видео-ролики, телевизионные программы, театральные спектакли, песни и книги гуманистического и просветительского направления.