Бурятский шахматист победил на международном турнире в Сербии

Эрдэм Хубукшанов выиграл турнир «RadnickiChess», набрав 5,5 очков



В столице Сербии 25 февраля завершился второй этап международного шахматного турнира «RadnickiChess - IM II 2021» с выполнением норм международного мастера и международного гроссмейстера, сообщает федерация шахмат Бурятии.



Спортсмены за две недели сыграли в двух турах. В первом из них успешно выступила Яна Жапова из Агинского Бурятского округа, которая смогла взять второй балл для выполнения международного мастера.



- Во всех встречах Яна показала отличную игру в защите против опытных соперников. В решающей игре она смогла выиграть партию и смогла набрать второй балл для выполнения нормы женского международного мастера, - рассказал тренер спортсменки Тимур Иванов.



На втором этапе с наилучшей стороны показал себя юный спортсмен из Бурятии Эрдэм Хубукшанов. Уверенный старт помог ему задолго до окончания турнира стать лидером. Даже два поражения на финише не помешали ему выиграть соревнования. Он, как и агинский шахматист Аюша Долсонов, набрал 5,5 очков. В личной встрече победа была на стороне шахматиста из Бурятии.



По словам Тимура Иванова, Эрдэм немного смазал концовку.

- Очень сильный состав собрался во втором турнире. Эрдэм проиграл две последние партии, пока опыта не хватает, - пояснил Тимур Иванов.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, на соревнованиях Аюша Долсонов прибавил 19 пунктов, набрав 2302 баллов международного рейтинга. Яна Жапова по итогам турнира набрала 4 очка и прибавила 108 пунктов рейтинга, достигнув 2198 баллов международного рейтинга. Таким образом, оба спортсмена по итогам двух международных турниров в Белграде набрали необходимые рейтинги для присвоения им званий: Аюша Долсонов – мастера ФИДЕ (FM), Яна Жапова – женского мастера ФИДЕ (WFM). Яна станет самым юным мастером ФИДЕ в истории забайкальских шахмат после завершения необходимых формальностей.

