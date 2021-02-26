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В Улан-Удэ за самовыгул собак начали выписывать высокие штрафы

В Улан-Удэ за самовыгул собак начали выписывать высокие штрафы
Общество,  Фото:pixabay.com
Новые штрафы были введены в начале февраля

В Улан-Удэ начали выписывать более высокие штрафы за самовыгул собак. Новые размеры штрафов были введены в начале февраля, напомнили в администрации Улан-Удэ.

За нарушение порядка регистрации и самовыгул собак начали выписывать штрафы от трех до пяти тысяч рублей, а не по 500 рублей, как было ранее.

На очередном заседании административной комиссии Советского района было рассмотрено девять дел о правонарушениях. Из них пять по ст.47.2 «Нарушение порядка регистрации домашних животных (собак), одно по ст.51 «Допущение нападения домашнего животного на человека» и т. д.

– По результатам рассмотрения комиссией вынесены девять постановлений о назначении наказания в виде административного штрафа на сумму 18 500 рублей. Пять штрафов попали под новый закон. В первый раз штрафуем на три тысячи рублей, при повторных нарушениях – на пять тысяч рублей, – сообщили в администрации Советского района.

Всего с начала 2021 года административная комиссия Советского района рассмотрела 39 дел. Сумма начисленных штрафов на сегодня составляет около 20 тысяч рублей.

С жалобами на граждан за нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться в управление административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, 37-72-48 – по Советскому району, 23-05-80 – по Железнодорожному району, 23-04-10 – по Октябрьскому району.

Зарегистрировать и вакцинировать домашних питомцев можно в городской станции по борьбе с болезнями животных с 8:30 до 16:40 по адресу ул. Зои Космодемьянской, 12. Также процедуру регистрации можно пройти в филиале станции по ул. Родины, 11.

С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей.


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