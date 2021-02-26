В Иркутской области проводят сельские спортивные игры

В программу включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон и соревнования механизаторов



В посёлке Залари стартовали XXXVII зимние сельские спортивные игры Иркутской области. Заявки на участие подали 20 команд из Зиминского, Казачинско-Ленского, Боханского, Качугского, Ольхонского, Нижнеудинского, Куйтунского, Черемховского районов и других муниципальных образований.



- Уже третий год подряд министерство спорта Приангарья совместно с администрацией Заларинского района проводит финальные соревнования зимних сельских спортивных игр Иркутской области в Заларях. Ожидается, что в этом году в соревнованиях примут участие более 200 человек из различных районов области, - рассказал заместитель министра спорта области Павел Богатырев.



Зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – зональные отборочные соревнования по ринк-бенди, третий – финальные соревнования.



- В программу финальных соревнований включены лыжные гонки, ринк-бенди, полиатлон, а также соревнования механизаторов. Соревнования по полиатлону включают в себя стрельбу из пневматической винтовки и лыжные гонки (для мужчин дистанция 5 км, для женщин – 2,5 км свободным стилем). Механизаторы будут состязаться в лыжных гонках и вождении трактора по заданной трассе на время. Соревнования пройдут на нескольких объектах – на стадионе «Урожай», корте и автодроме Заларинского агропромышленного техникума, а также лыжной базе. На играх будут соблюдены меры по профилактике новой коронавирусной инфекции, предусмотренные Роспотребнадзором, - сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



XXXVII зимние сельские спортивные игры региона завершатся 28 февраля. Итоги игр подводятся в личном, командном, общекомандном первенствах, а также в абсолютном зачёте.



Справка



В 2020 году абсолютным победителем зимних сельских спортивных игр Иркутской области стала команда Заларинского района. В первой группе муниципальных образований в общекомандном зачете победу одержала также сборная Заларинского района. Во второй группе победила команда Жигаловского района.



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