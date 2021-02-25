В Иркутской области хотят создать парк Тысячелетия

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

В Братске облагородят прибрежную часть города



В Иркутской области рассмотрели механизмы реализации проекта по строительству парка Тысячелетия в Братске. Совещание с участием руководителя службы архитектуры Иркутской области Екатерины Протасовой и представителей администрации города прошло в режиме видеоконференции.



Напомним, проект парка Тысячелетия предполагает создание общегородского парка для отдыха горожан в прибрежной части Братска. Площадь застраиваемой территории составляет 100 га. Концепция благоустройства парка подразумевает под собой обустройство набережной, сети пешеходных и туристических дорожек, размещение малых архитектурных форм, спортивных и детских площадок, площадок для отдыха, а также благоустройство центральной аллеи с фонтаном, и подготовку территории для привлечения инвесторов.



- У Братска нет набережной. Город расположен у Братского моря, но благоустроенного выхода к морю у горожан нет. Реализация этого мероприятия для жителей очень важна, - отметил председатель городского комитета по градостроительству Андрей Бакшеев. - Администрацией города Братска неоднократно проводились мероприятия по разработке концепции парка. На первоначальном этапе основной проблемой в реализации этого проекта является разработка проектно-сметной документации, это дорогостоящее мероприятие.



По словам Андрея Бакшеева, в первую очередь необходимо построить центральную аллею парка, подвести к ней инженерные коммуникации и сформировать земельные участки, чтобы привлечь потенциальных инвесторов. В соответствии с концепцией благоустройства парка, на его территории частным инвесторам предлагается размещение объектов капитального строительства. Это могут быть кафе, рестораны и другие объекты для отдыха и досуга. К слову, в будущем парке в ближайшее время начнётся реализация крупного инвестиционного проекта — строительство аквапарка. Инвестору уже выделен земельный участок и в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство объекта планируется начать в следующем году.



- Благоустройство такого крупного объекта, как парк Тысячелетия представляет собой комплекс различных мероприятий, которые необходимо реализовывать поэтапно, - пояснила Екатерина Протасова. - В ходе реализации того или иного этапа можно будет рассчитывать на региональную и федеральную субсидию.



Екатерина Протасова рассказала о региональных и федеральных программах, участие в которых поможет получить финансирование для разработки отдельных этапов благоустройства парка Тысячелетия. Кроме этого, концепция создания парка может быть представлена на градостроительном совете при губернаторе Иркутской области с целью оказания содействия в реализации этого проекта.



По итогам совещания было принято решение о подготовке перечня мероприятий по реализации проекта парка Тысячелетия с разбивкой на задачи, сроки и этапы реализации, с указанием возможных источников финансирования, сообщает пресс-служба администрации Братска.

