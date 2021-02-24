В Улан-Удэ завершился международный турнир по мини-футболу

Команда из Улан-Удэ разгромно проиграла в финале
23 февраля завершился международный турнир по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». В финале встретились команды из столицы Бурятии «БайкалАвтоТрак» и Иркутска «Сервико».
Оба тайма выдались напряжёнными. Начали команды одинаково, с первых минут обменявшись голами. Однако к середине первого тайма улан-удэнская команда осталось в меньшинстве. Игрок «БайкалАвтоТрак» «срубил» футболиста из Иркутска. На перерыв команды ушли при счëте 3:2 в пользу иркутян.
Второй тайм начался для «БайкалАвтоТрак» не лучшем образом. В начале периода игрок из Улан-Удэ вновь получил прямую «красную». В меньшинстве БАТ получил в свои ворота ещё три безответных гола. Матч закончился со счётом 6:2.
- Турнир очень прикольный, я тут первый раз. Хорошо, что мы выиграли, задача выполнена. Жалко, что болельщиков не пускают на поле из-за пандемии, но атмосферой я очень доволен, - рассказал игрок «Сервико» Сирило.
Третье место в турнире заняла команда «ИрАэро» из Иркутска.
Призёрам соревнований были вручены медали, кубки и денежные вознаграждения. Также были отмечены лучший вратарь, защитник, нападающий и бомбардир турнира.
Как сообщал «Байкал-Daily», турнир «Кубок города Улан-Удэ» начался 20 февраля. В этом году на соревнования в Бурятию съехались 12 команд из разных регионов России. Турнир проходил на двух площадках – в ФСК и КСК.
- Уровень выступления команд достаточно высокий. Порадовала команда «Сервико», приехали новосибирцы, кемеровчане, хорошие команды из Забайкальского края приехали. Наши команды порадовали. Приехали именитые игроки из Бразилии играть, - подчеркнул начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.
«Кубок города Улан-Удэ» проходит в Бурятии в 15 раз. Высокий уровень проведения турнира и качество игры команд отметил и председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.
- Мы анализировали, несколько десятков тысяч просмотров проходит. Люди смотрят. Даже если прямой эфир они не видят, то после этого смотрят. Мы всегда видим и понимаем, что эти игры зрелищные. В России таких турниров очень мало, - добавил Бальжинимаев.
В Улан-Удэ завершился международный турнир по мини-футболу
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