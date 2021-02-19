Состоялась жеребьёвка «Кубка Улан-Удэ» по мини-футболу

В соревнованиях примут участие 12 команд



18 февраля в администрации столицы Бурятии состоялась жеребьёвка XV открытого турнира по мини-футболу «Кубок города Улан-Удэ». Традиционные соревнования пройдут с 20 по 23 февраля в физкультурно-спортивном комплексе и культурно-спортивном комплексе «Дружба». В этом году соревнования посвящены 355-летию Улан-Удэ.



- В этом году в соревнованиях участвуют 12 команд из Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Ангарска, Читы и, конечно же, Улан-Удэ. Команды все сильные, они являются чемпионами и призёрами всероссийских, международных турниров. Поэтому будет азартно, смотрибельно, - рассказал заместитель председателя горсовета Анатолий Белоусов.



Стоит отметить, высокий уровень судейства турнира – на матчи приглашены судьи ассоциации мини-футбола России, суперлиги чемпионата России по мини-футболу Александр Салата и Алексей Иванов.



Итоги жеребьёвки:



1 группа

МФК «СВА» (г. Новосибирск, Новосибирская область) - чемпион Новосибирской области по мини-футболу;

МФК «ИрАэро» (г. Иркутск, Иркутская область) – победитель зоны «Сибирь» среди команд Первой лиги;

МФК «КемГУ-Корпорация Аси-Д» (г. Кемерово, Кемеровская область);



2 группа

МФК «36-я Армия» (г. Улан-Удэ, Бурятия).

МФК «Тим Каунти» (Усть-Ордынский Бурятский Округ, Иркутская область);

МФК «Аян» (г. Чита, Забайкальский край) – суперлига г. Читы по мини-футболу;



3 группа

МФК «БайкалАвтоТрак» (г. Улан-Удэ, Бурятия) – серебряный призёр РБ по мини-футболу;

МФК «Гранд-Байкал» (г. Ангарск, Иркутская область) – победитель зоны «Сибирь», обладатель Кубка горсовета 2010г.;

МФК «Каспий» (г. Чита, Забайкальский край) - чемпион Забайкальского края, бронзовый призёр «Кубка горсовета – 2019»;



4 группа

МФК «Верхнеудинск-355» (г. Улан-Удэ, Бурятия);

МФК «Сервико» (г. Иркутск, Иркутская область) – чемпион г. Иркутска по футболу;

МФК «ЛКО» (г. Красноярск, Красноярский край);



Прямые трансляции матчей будут доступны на ютуб-канале «mf03» и в инстаграм-аккаунте mf03.ru, сообщает пресс-служба горсовета.



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