Учреждение введут в эксплуатацию уже в этом году
В строящейся школе №40 города Улан-Удэ устанавливают оборудования для спортзала и пищеблока. Здание на 450 мест уже возвели и подключили к отоплению.
Остались последние штрихи - строители ограждают атриум, пандусы, красят стены и устраивают пожарную сигнализацию. В ближайшее время начнётся установка всего оборудования и мебели.
Новое здание школы состоит из трёх трёхэтажных блоков. На территории есть спортивная площадка с футбольным полем, двумя гимнастическими площадками, беговыми дорожками и прыжковой ямой, площадками для подвижных игр и отдыха, учебно-опытная площадка – сад.
Напомним, в 2018 году прежнее здание школы 1960 года постройки признали аварийным. В 2019 году оно было снесено. Часть учащихся распределили по другим образовательным учреждениям города, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.
На строительство нового здания школы было выделено более 500 млн рублей. Учреждение планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
В строящейся школе Улан-Удэ устанавливают спортивное оборудование
Общество, Фото:
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