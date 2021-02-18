Иркутские пожарные отметили День пельменей

Пожарные приготовили десятки пельменей
Сотрудники первой пожарно-спасательной части Иркутска решили приобщиться к Дню пельменей, который отмечается 18 февраля. Пожарные всем караулом устроили лепку пельменей.
- Уже много сотен лет пельмени на Руси считаются символом семейного очага. Лепятся они всей семьёй, а потом так же всей семьёй поедаются. Пожарный караул – это тоже своеобразная семья, ведь мы постоянно несём ответственность друг за друга. И эта совместная лепка пельменей, и общий стол, как и все семейные праздники, ещё больше сплачивают наш небольшой коллектив! – сказал начальник караула Павел Токаревский.
Пожарные дружно замесили тесто, приготовили фарш, раскатали кружочки для пельменей и слепили их. В результате получилось несколько десятков пельмешек.
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Пожарные приготовили десятки пельменей
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