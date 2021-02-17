Ветерану из Улан-Удэ исполнилось 95 лет

Борис Хайкельевич Берлович служил фронтовым водителем



Сегодня, 17 февраля, ветеран Великой Отечественной войны Борис Хайкельевич Берлович празднует 95-й день рождения. В пресс-службе мэрии сообщили, что ветеран служил фронтовым водителем.



Борис Хайкельевич свой боевой путь начал в декабре 1943 года. Служил на Восточном фронте, воевал в 710 отдельном автотранспортном батальоне, который доставлял боеприпасы и горюче-смазочные материалы на передовую. После войны вернулся в родной Улан-Удэ и устроился на «Союзвторчермет», где когда-то работали его родители. Начал с должности простого рабочего, а на заслуженный отдых уходил с поста заместителя генерального директора.



За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны Борис Хайкельевич удостоен Орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».





