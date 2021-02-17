В Бурятии столетие отметит ветеран Великой Отечественной

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Во время войны юбиляр получил благодарность от Сталина



23 февраля в Бурятии вековой юбилей отметит ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Устинович Данилов. Для своих земляков Дмитрий Устинович – пример стойкости и мужества.



Дмитрий Данилов родился 23 февраля 1921 года в многодетной крестьянской семье в деревне Горбуново Омской области. Детство было нелёгким. В 11 лет он пошёл в школу, но уже в 1935 году, закончив закончил пять классов, уехал в якутский город Чульман на заработки. В 14 лет окончил курсы электриков и начал самостоятельно трудиться. Был комсомольцем, членом профсоюзной организации. Здесь приобрёл навыки работы телефониста-радиста, киномеханика, шофёра. Трудился на нескольких рабочих местах, успешно справляясь с обязанностями. Получив водительское удостоверение, устроился в ремонтную автомастерскую.



В 1939 году началась война с Финляндией, и Дмитрий попросился направить его на фронт. Однако от военкома был получен отказ: и его навыки нужны были в автопарке, где требовался ремонт машин. В первые годы Великой Отечественной войны Дмитрий Устинович служил в городе Алдан. В 1943 году был направлен на учёбу в Иркутскую окружную школу сержантского состава пограничных войск. Выучился на младшего командира кавалерии.



- Узнав об основной профессии электромеханика, командование перенаправило нашего отца в составе группы из 50 человек на ремонт техники, которая побывала в боях, - рассказывают дети Дмитрия Устиновича. - Эшелоном их направили на фронт под Сталинградом. Здесь, после ожесточённых боев было очень много искорёженных военных машин. В срочном порядке в лесном массиве на поляне была разбита ремонтная мастерская по восстановлению боевых машин. Для фронта требовался автопарк для подвоза боевых снарядов. Папа рассказывал, что в день приходилось восстанавливать по 10 машин, которые тут же отправлялись на фронт.



Затем Дмитрия Устиновича направили в Читу, где тоже пришлось восстанавливать автомобили. Дальнейшая его служба проходила в 51-м Кяхтинском кавалерийском пограничном отряде войск МВД Забайкальского округа. Будучи пограничником, он принимал участие в военных действиях в борьбе с японским империализмом, за что получил благодарность от Сталина. В 1945 году в звании старшины принял руководство автопарком Кяхтинского погранотряда. Демобилизовался в 1946 году.



- После службы он создал семью. Жил и работал в посёлке Октябрьский, а позднее - в селе Большая Кудара Кяхтинского района, Республики Бурятия. Папа много работал в Большекударинской МТС автослесарем и электриком, аккумуляторщиком. Обучил своему ремеслу немало учеников колхоза, - продолжают рассказ о Дмитрии Устиновиче его дети. - Затем он работал механизатором на комбайне в колхозе «Дружба», директором Большекударинского сельского Дома культуры. С 1981 года ушёл на заслуженный отдых.



Дмитрий Устинович награждён множественными почётными грамотами, благодарностями, имеет награды ветерана Великой Отечественной войны: знак фронтовика, медаль Георгия Жукова, все юбилейные медали ко Дню Победы, звание «Ветеран труда».



- Трудолюбие и уважение к людям передавал за свой век Дмитрий Устинович своим детям и внукам. Помогает и сейчас своим правнукам, интересуется ими, их детскими и уже взрослыми заботами и успехами. Пройдя 100-летний жизненный путь, Дмитрий Устинович является примером стойкости и мужества, преданности и уважения, терпения и силы духа, - отметили в отделе социальной защиты населения по Кяхтинскому району.



В настоящее время ветеран проживает в семье дочери. Он окружён вниманием родных и близких. Вместе с супругой вырастили и воспитали трёх дочерей и сына. У ветерана большая семья – у него 10 внуков, 12 правнуков, сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

