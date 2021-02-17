Десятирублёвая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести»
Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации готовит к выпуску памятную монету, посвящённую Иркутску, в серии «Города трудовой доблести».
Предложения по архитектурным памятникам, монументам, стелам, возможным к изображению на реверсе памятной монеты, принимаются по адресу Иркутского отделения банка. Тематика объектов должна быть связана с трудовой доблестью города. Также принимаются фотографии объектов, информация о собственниках и балансодержателях, сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.
Напомним, что монета в честь Иркутска появится в 2022 году. Она будет номиналом 10 рублей и сделана из стали с латунным гальваническим покрытием. Её тираж составит до пяти миллионов штук.
Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
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