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Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска

Центробанк принимает предложения по монете в честь Иркутска
Общество,  Фото:pixabay.com
Десятирублёвая монета выйдет в серии «Города трудовой доблести»

Отделение по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации готовит к выпуску памятную монету, посвящённую Иркутску, в серии «Города трудовой доблести».

Предложения по архитектурным памятникам, монументам, стелам, возможным к изображению на реверсе памятной монеты, принимаются по адресу Иркутского отделения банка. Тематика объектов должна быть связана с трудовой доблестью города. Также принимаются фотографии объектов, информация о собственниках и балансодержателях, сообщает пресс-служба минмолодёжи Иркутской области.

Напомним, что монета в честь Иркутска появится в 2022 году. Она будет номиналом 10 рублей и сделана из стали с латунным гальваническим покрытием. Её тираж составит до пяти миллионов штук.
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