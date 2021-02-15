В Иркутской области год Байкала начнётся 7 марта

Церемонию открытия проведут на льду озера



Торжественное открытие года Байкала в Иркутской области пройдёт 7 марта на льду озёра в посёлке Листвянка (0+). В рамках акции запланирован ряд мероприятий, в том числе проведение международного хоккейного матча в посёлке Большое Голоустное с участием звёзд спорта, мастер-классы для детей, научные и экологические круглые столы.



Напомним, что провести игру предложил легендарный советский хоккеист, посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов.



Своё участие в мероприятиях, посвящённых открытию года Байкала, подтвердили: директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, глава российского офиса ЮНЕП Владимир Мошкало, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов и известные хоккеисты: Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.