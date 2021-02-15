 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 февраля

14 февраля

Популярное

В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик

Общество, 
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ

Вчера, 14 февраля, на 95-м году жизни скончался фронтовик Леонид Александрович Пшеничников. Леонид Александрович был последним ветераном Великой Отечественной войны, проходившим службу в органах внутренних дел Бурятии.

Родился Леонид Александрович в городе Улан-Удэ 24 октября 1926 года. В марте 1945 года был призван в ряды Советской Армии, где и прошёл обучение в Забайкальском военно-пехотном училище.

После демобилизации из рядов Советской Армии в сентябре 1950 года поступил на работу в строительную организацию при Управлении Забайкальской железной дороги, где проработал до августа 1951 года. В сентябре того же года по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в город Новочеркасск в специальную школу по подготовке сотрудников ГАИ, которую окончил в июле 1953 года. По окончании учёбы был направлен в Бурятию на работу в Госавтоинспекцию, где прошёл путь от инспектора до командира Отдельного дивизиона ДПС. Закончил службу в звании подполковника милиции в должности начальника РЭО ГАИ МВД РБ, проработав в Госавтоинспекции в общей сложности более 31 года.

О заслугах ветерана красноречиво свидетельствуют награды, полученные за воинскую и профессиональную доблесть: орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Маршала Жукова», многочисленные ведомственные и юбилейные награды.

По общему признанию ветеранов ГАИ, работавших с ним, и действующих сотрудников ГИБДД, у которых он был наставником, Леонид Александрович был человеком большой души и неиссякаемой энергии. Память о мужественном человеке, профессионале своего дела, добром и строгом наставнике, настоящем патриоте своей страны навсегда сохранится в сердцах современников и будущих поколений стражей порядка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Руководство и личный состав МВД по Бурятии, Совет ветеранов ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке.
некролог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик
Общество, 15.02.2021
Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
В Улан-Удэ Юрию Трутневу представили разработки Приборостроительного объединения (фоторепортаж)
Общество, 15.02.2021
В числе интересных проектов – безэлектродные лампы, электрофильтр на домовые трубы, наконечники для пипеточных дозаторов и т.д.  
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Красоты Забайкалья могут стать «Дивом России»
Общество, 15.02.2021
На конкурс принимаются фильмы, телевизионные репортажи, блоги и фоторепортажи
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
В Бурятии оцифруют труды Михея Ербанова
Общество, 15.02.2021
Национальная библиотека получила разрешение от его родственников
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
В Забайкалье начнут снимать ограничения из-за COVID-19
Общество, 15.02.2021
Они не коснутся пока работы общественного питания, массовых мероприятий, самоизоляции граждан старше 65 лет

В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
В Бурятии у ребёнка выявили редкое врождённое заболевание
Общество, 15.02.2021
Заболевание зарегистрировано у 30 человек в мире
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Коронавирус в Бурятии снижает обороты
Общество, 15.02.2021
За сутки выявили 102 новых больных
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
В Иркутске прошло торжественное открытие «Года Байкала»
Общество, 15.02.2021
Разработан годовой календарь мероприятий
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
В Бурятии госинспектору в нацпарке повредили колёса
Общество, 15.02.2021
Преступника задержали по «горячим следам»
В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы
В Бурятии военные выполнят боевые стрельбы
Общество, 15.02.2021
В мероприятиях примут участие более 500 человек
Жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт шестидневная рабочая неделя
Общество, 15.02.2021
На этой неделе ожидается рабочая суббота
Улан-удэнка устроила концерт для мужа на Арбате
Улан-удэнка устроила концерт для мужа на Арбате
Общество, 15.02.2021
Горожанка поздравила мужа с Днём всех влюблённых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^