В Бурятии на 95-м году жизни скончался фронтовик

Леонид Александрович Пшеничников более 31 года проработал в ГАИ



Вчера, 14 февраля, на 95-м году жизни скончался фронтовик Леонид Александрович Пшеничников. Леонид Александрович был последним ветераном Великой Отечественной войны, проходившим службу в органах внутренних дел Бурятии.



Родился Леонид Александрович в городе Улан-Удэ 24 октября 1926 года. В марте 1945 года был призван в ряды Советской Армии, где и прошёл обучение в Забайкальском военно-пехотном училище.



После демобилизации из рядов Советской Армии в сентябре 1950 года поступил на работу в строительную организацию при Управлении Забайкальской железной дороги, где проработал до августа 1951 года. В сентябре того же года по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в город Новочеркасск в специальную школу по подготовке сотрудников ГАИ, которую окончил в июле 1953 года. По окончании учёбы был направлен в Бурятию на работу в Госавтоинспекцию, где прошёл путь от инспектора до командира Отдельного дивизиона ДПС. Закончил службу в звании подполковника милиции в должности начальника РЭО ГАИ МВД РБ, проработав в Госавтоинспекции в общей сложности более 31 года.



О заслугах ветерана красноречиво свидетельствуют награды, полученные за воинскую и профессиональную доблесть: орден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Маршала Жукова», многочисленные ведомственные и юбилейные награды.



По общему признанию ветеранов ГАИ, работавших с ним, и действующих сотрудников ГИБДД, у которых он был наставником, Леонид Александрович был человеком большой души и неиссякаемой энергии. Память о мужественном человеке, профессионале своего дела, добром и строгом наставнике, настоящем патриоте своей страны навсегда сохранится в сердцах современников и будущих поколений стражей порядка, сообщает пресс-служба республиканского МВД.



Руководство и личный состав МВД по Бурятии, Совет ветеранов ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке.

