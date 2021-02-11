Юрий Трутнев о «Байкальской гавани»: «Продолжим поиск инвесторов»



После совещания Юрий Трутнев на пресс-подходе сообщил журналистам, что по «Байкальской гавани» есть замечания.



- Смотрите, особая экономическая зона на Байкале создана в феврале 2007 года. Прошло 14 лет… Это такой значительный брак в работе: эти решения давно принимались, и, видимо, недостаточно были сбалансированы с инвестиционным спросом. Мы сейчас стараемся таких ошибок избегать, у нас вроде, слава богу, получается, но вот эти старые проблемы нужно решать, - подчеркнул полпред президента в ДФО.



Как сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на совещании, с рядом резидентов в 2019 году за отсутствие инвестиционной активности были расторгнуты соглашения. Освобождение привлекательных земельных участков позволило привлечь новых инвесторов для запуска проектов по строительству туристических комплексов. Первыми стали ООО «Грин Флоу Байкал» и ООО «ГЕО РБК». А в декабре прошлого года статус резидента получило ООО «Байкал Эрмитаж». Общий объём заявленных инвестиций по этим трём проектам составляет 24,5 млрд рублей, будет создано 753 рабочих места.



Компании «Грин Флоу Байкал» «ГЕО РБК» завершают проектные работы. Наибольшая степень готовности к выходу на строительную площадку - у компании ООО «Грин Флоу Байкал», которая направляет документацию к прохождению государственной и экологической экспертизы. В апреле 2021 года планируется выход компании на строительную площадку. Компания «ГЕО РБК» завершает корректировку проекта планировки территории участка «Пески» и ведёт проектные работы. Проект компании «Байкал Эрмитаж» по созданию многофункционального культурно-делового центра является самым крупным проектом в ОЭЗ (объём инвестиций – 19,64 млрд рублей). Инвестор осуществляет корректировку проекта планировки территории.



Юрий Трутнев добавил, что с каждым из трех инвесторов они сегодня поговорили. Также задали вопросы, чем им можно помочь.



- Они в своих силах уверены. Мы будем следить за реализацией, помогать, но этого недостаточно. Я поставил ещё задачу Корпорации развития Дальнего Востока продолжить предложение, продолжить поиск инвесторов. В общем, мы должны сделать так, чтобы на Байкале люди могли отдыхать, при этом могли отдыхать, не оказывая вредного воздействия на природу, чтобы те бюджетные деньги, затраченные на строительство инфраструктуры, были востребованы. Вот эту задачу мы обязаны решить, - продолжил полпред.



Инвесторы в свою очередь сообщили, что заходят на работу этим летом. «Будем контролировать, что так оно и произойдёт», - отметил Юрий Трутнев.



Что касается строительства дальнейшей инфраструктуры, то её будут возводить в случае появления компаний, реально готовых развивать свой проект на Байкале.



- Что касается дальнейшей инфраструктуры, мы на те же грабли, на которые наступили наши предшественники, наступать точно не планируем. Инфраструктура появится тогда, когда появится инвестор – только на основании обязывающего соглашения. То есть мы ни один бюджетный рубль не будем тратить просто так, на «авось, придёт». Мы так работаем по всему Дальнему Востоку, не только по «Байкальской гавани». По любой территории, как только потребуется вложение бюджетных инвестиций, мы заключаем обязывающее соглашение. И бюджетные инвестиции возникают только напротив частных, при этом с мультипликатором 1 к 10. Это общее правило, - заключил Юрий Трутнев.



Посещение промпарка



После совещаний полпред президента посетил Авиазавод, а затем промышленный парк Бурятии, находящийся в микрорайоне Исток. Там был запущен цех Байкальского текстильного комбината. Юрию Трутневу рассказали о производстве и планах компании.



Напомним, предприятие «Ажур-Текс» было основано в 2008 году, в июне 2018 года переименовано в Байкальский текстильный комбинат, оно занимается производством трикотажных изделий и бельевого трикотажа. И совсем недавно комбинат начал выпуск новой линейки продукции из шерсти: чулочно-носочных изделий, шапок, шарфов, термобелья.



- Уважаемые гости! Приветствую вас на официальном открытии фабрики по производству стратегической продукции – шерстяной пряжи и топса, сегодня – торжественный день. Мы проделали огромный путь, выходили из кризисных ситуаций, но благодаря нашему оптимизму, преданности, упорству к делу и поддержке правительства Бурятии смогли завершить данный этап реализации нашего проекта. На сегодня на фабрике установлено современное оборудование, что позволяет производить до тысячи тонн готовой продукции в год. Подобное производство уникальное, единственное на территории Дальнего Востока и Сибири, - сообщила генеральный директор Байкальского текстильного комбината Цыпилма Барасова



У предприятия в планах завершить полный этап своего масштабного проекта. «Наша цель – с качественной продукцией охватить рынок России и выйти на экспорт», - резюмировала генеральный директор комбината.



Юрий Трутнев также пообщался с другими резидентами промышленного парка Бурятии.





Сегодня в Улан-Удэ прибыл с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он провёл два совещания: первое было посвящено развитию особой экономической зоны «Байкальская гавань», второе – вопросу перевода на централизованное отопление жилищно-коммунального хозяйства Улан-Удэ.